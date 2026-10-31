Volkswagen'in elektrikli Golf projesinde tarih değişebilir

Alman otomotiv devi Volkswagen, artan maliyetler ve finansal baskılar nedeniyle stratejik planlarında frene basıyor. Şirket, merakla beklenen tamamen elektrikli ID. Golf modelinin geliştirme sürecini bütçe kısıtlamaları sebebiyle geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

2026 yılının ilk dokuz ayına ait finansal veriler, Volkswagen'in binek araç bölümündeki kâr marjının yüzde 1,3 seviyesine kadar gerilediğini gösteriyor.

Bu oran, şirketin başlangıçtaki beklentilerinin oldukça altında kalıyor. Volkswagen Marka Finans Direktörü David Powels, gerekli yatırımları güvenli bir şekilde karşılayana kadar gelecekteki elektrikli Golf modelinin geliştirme çalışmalarını geçici olarak durdurduklarını belirtti.

Elektrikli araçlara geçiş süreci, şirketin yüksek kâr getiren içten yanmalı motorlu araç satışlarını olumsuz etkiliyor. Avrupa'da elektrikli araçlara olan talebe yetişmekte zorlanılsa da, bu dönüşümün getirdiği yüksek maliyetler bütçe üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor.

PROJE İPTAL EDİLMEDİ ANCAK ÇIKIŞ TARİHİ GECİKECEK

Alınan bu karar, elektrikli Golf efsanesinin tamamen bittiği anlamına gelmiyor. Yönetim, mali tablo düzelene kadar projeyi sadece beklemeye aldığını ifade ediyor. İkinci nesil elektrikli Golf'ün aslında Rivian ile birlikte geliştirilen yeni Ölçeklenebilir Sistem Platformu (SSP) üzerinde yükselmesi ve 2028 yılında yollara çıkması planlanıyordu.

Ancak hem artan geliştirme maliyetleri hem de yazılım tarafındaki pürüzler bu takvimi daha önce on yılın sonuna doğru ötelemişti. Yaşanan son durdurma kararıyla birlikte, ID. Golf'ün 2031 yılından önce bayilerde yerini alması pek olası görünmüyor.

Öte yandan Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, markanın mevcut elektrikli ürün gamından oldukça memnun. Schäfer, yenilenen ID.3 Neo ile birlikte Avrupa pazarında büyük ilgi gören uygun fiyatlı ID. Polo ve ID. Cross modellerinin markayı önümüzdeki beş yıl boyunca idare edeceğini düşünüyor.

Bu yüzden şirket, 2028'de acil bir elektrikli Golf modeline ihtiyaç duymadıklarını açıkça belirtiyor.