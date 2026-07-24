Xpeng, hava süspansiyonu arızalarından dolayı X9 model elektrikli araçlarını geri çağırdı

Şirketten gelen açıklamada, aşırı durumlarda bu sorunun aracın yol tutuşunu etkileyerek güvenlik tehlikesi oluşturabileceği belirtildi.

Xpeng, geri çağırma kapsamındaki araçlar için ön hava süspansiyon amortisörlerini ücretsiz olarak geliştirilmiş parçalarla değiştirecek. Geliştirilmiş parçaları halihazırda takılmış olan bazı araçlarda ise başka bir değişime ihtiyaç duyulmadığı açıklandı.

Geri çağırma işlemi, Xpeng'in konuyla ilgili kamuoyuna özür dilemesinden sadece bir hafta sonra gerçekleşti. Şirketteki yetkililer, 16 Temmuz'da bazı X9 kullanıcılarının yüksek sıcaklıklar gibi aşırı senaryolarda hava yaylarında arızalar yaşadığını fark ettiklerini ve bu durumdan dolayı müşterilerinden özür dilediklerini açıkladı.