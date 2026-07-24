Xpeng, hava süspansiyonu arızalarından dolayı X9 model elektrikli araçlarını geri çağırdı
24.07.2026 16:39
Bir hafta önce Xpeng, yüksek sıcaklıklarda X9 elektrikli araçlarında meydana gelen hava süspansiyonu arızaları için özür dileyerek ilgili sistemin garantisini uzattı.
Xpeng, Çin'den 33 bin 473 adet X9 elektrikli MPV'yi (çok amaçlı araç) ön hava yaylarındaki olası sızıntılardan dolayı geri çağırıyor.
Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin (SAMR) Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, geri çağırma işlemi 28 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Ağustos 2023 ile 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretilen X9 modellerini kapsayacak.
Yapılan açıklamaya göre, geri çağırma kapsamındaki bazı araçların ön hava süspansiyonlarında üretim sürecindeki dalgalanmalar nedeniyle hava sızdırmazlığı azaldı.
Sıcak ve nemli ortamlarda uzun süre kullanım sonrasında, ön hava yaylarında yavaş yavaş sızıntı meydana gelebilir ve bu durum uyarı ışığının yanmasına ve SMS bildirimlerinin gönderilmesine neden olabilir.
GÜVENLİK TEHLİKESİ
Şirketten gelen açıklamada, aşırı durumlarda bu sorunun aracın yol tutuşunu etkileyerek güvenlik tehlikesi oluşturabileceği belirtildi.
Xpeng, geri çağırma kapsamındaki araçlar için ön hava süspansiyon amortisörlerini ücretsiz olarak geliştirilmiş parçalarla değiştirecek. Geliştirilmiş parçaları halihazırda takılmış olan bazı araçlarda ise başka bir değişime ihtiyaç duyulmadığı açıklandı.
Geri çağırma işlemi, Xpeng'in konuyla ilgili kamuoyuna özür dilemesinden sadece bir hafta sonra gerçekleşti. Şirketteki yetkililer, 16 Temmuz'da bazı X9 kullanıcılarının yüksek sıcaklıklar gibi aşırı senaryolarda hava yaylarında arızalar yaşadığını fark ettiklerini ve bu durumdan dolayı müşterilerinden özür dilediklerini açıkladı.
GARANTİSİ UZATILDI
Elektrikli araç firması, X9'un ön hava süspansiyon sisteminin garantisini 8 yıl veya 160 bin kilometreye uzatacağını, bu garantinin ön hava süspansiyon amortisör tertibatlarını, hava besleme ünitesini, hava besleme ünitesi solenoid valf kutusunu ve hava tankını kapsayarak sahiplik değişikliklerinden etkilenmeyeceğini duyurdu.
Daha öncesinde, Chongqing'deki bazı X9 sahipleri, sıcak havalarda araç kullanırken hava süspansiyonunda sızıntı ve tek taraflı veya tüm gövdede sarkma yaşadıklarını, bazı araçların ise normal şekilde sürülemediğini bildirmişti. O dönemde Chongqing'de sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkmıştı.
Xpeng'in özür açıklamasının ardından uyguladıkları geri çağırma işlemi, yaygın olarak görülen arızalar için neden harekete geçilmediğini sorgulayan tüketicilere cevap niteliğinde oldu.
Xpeng, 25 Haziran'da X9 modelinin toplam teslimatlarının 60 bin adedi aştığını duyurmuştu.
CnEVPost tarafından derlenen verilere göre, Xpeng bu yılın ilk yarısında 16 bin 859 adet X9 teslim etti; bu da bir önceki yıla göre yüzde 53,70'lik bir artış anlamına geliyor.
Haziran ayında ise, bu modelden 2 bin 584 adet teslimat gerçekleştirildi ; bu da bir önceki yıla göre yüzde 40,43 ve Mayıs ayına göre yüzde 20,02'lik bir artış anlamına geliyor.