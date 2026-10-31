Yeni Aston Martin Valhalla Spider görücüye çıktı. Saatte 350 kilometre hıza ulaşabiliyor

İngiliz lüks ve performans markası Aston Martin, ortadan motorlu hiper otomobil pazarındaki iddiasını yepyeni bir boyuta taşıyor. Toplamda sadece 999 şanslı müşteriye ulaşacak olan Valhalla serisi, şimdi de üstü açık versiyonuyla karşımızda. Coupe modeline erişme fırsatını kaçıran koleksiyonerler için harika bir haber olan Valhalla Spider, hibrit V8 motorun görkemli sesini hiçbir engel olmadan kabin içine taşıyarak eşsiz bir sürüş hissi vadediyor.

TAVANSIZ AMA ASLA YAVAŞ DEĞİL

Otomotiv dünyasında yazılı olmayan bir kural vardır: Bir aracın tavanını keserseniz, aerodinamik dezavantajlar ve ek şasi desteklerinin getirdiği ağırlık yüzünden performanstan feragat edersiniz. Fakat İngiliz mühendisler bu projeye başlarken aracı ilk günden itibaren üstü açık bir model olarak kurguladı.

Bu ileri görüşlülük sayesinde Spider versiyonu, kapalı tavanlı kardeşiyle tamamen aynı performans verilerini sunabiliyor. Saatte yaklaşık 350 kilometre maksimum hıza ulaşabilen araç, durur hâlden 100 km/s hıza üç saniyenin altında tırmanıyor.

MÜHENDİSLİK DETAYLARINDAKİ İNCE DOKUNUŞLAR

Ticari yolcu uçaklarının kalkış hızını geride bırakan bu süratlere üstü açık şekilde ulaşmak oldukça ciddi bir aerodinamik çalışma gerektiriyor. Mühendisler, kabin içindeki hava akışını ve türbülansı kontrol altına almak için ön camın üst kısmına manuel olarak takılabilen karbon fiber bir rüzgâr saptırıcı ekledi.

Ayrıca motorun nefes almasını sağlayan tepe hava girişi, soğutma performansını korumak adına yaklaşık 3,5 santimetre yukarı taşındı.

Aracın egzoz sistemi doğrudan motorun üzerinde yer aldığı için, markanın tasarımcıları ağır ve karmaşık katlanabilir metal tavan mekanizmalarından uzak durmayı tercih etti. Bunun yerine, elle sökülüp takılabilen pratik bir kumaş tavan kullanılıyor.

Ancak güvenlik önlemleri gereği, bu kumaş tavan takılıyken aracın hızı 200 km/s ile sınırlandırılıyor. Gerçek potansiyeli görmek isteyen kullanıcıların ise opsiyonel olarak sunulan karbon fiber sert tavanı tercih etmesi gerekiyor.