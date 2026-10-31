Yeni Aston Martin Valhalla Spider görücüye çıktı. Saatte 350 kilometre hıza ulaşabiliyor
31.10.2026 14:44
Son Güncelleme: 31.10.2026 14:44
Aston Martin, 1.064 beygir güce sahip yeni Valhalla Spider modelini tanıttı. Hibrit motorlu üstü açık hiper otomobil, saatte 350 kilometre hıza ulaşabiliyor.
İngiliz lüks ve performans markası Aston Martin, ortadan motorlu hiper otomobil pazarındaki iddiasını yepyeni bir boyuta taşıyor. Toplamda sadece 999 şanslı müşteriye ulaşacak olan Valhalla serisi, şimdi de üstü açık versiyonuyla karşımızda. Coupe modeline erişme fırsatını kaçıran koleksiyonerler için harika bir haber olan Valhalla Spider, hibrit V8 motorun görkemli sesini hiçbir engel olmadan kabin içine taşıyarak eşsiz bir sürüş hissi vadediyor.
TAVANSIZ AMA ASLA YAVAŞ DEĞİL
Otomotiv dünyasında yazılı olmayan bir kural vardır: Bir aracın tavanını keserseniz, aerodinamik dezavantajlar ve ek şasi desteklerinin getirdiği ağırlık yüzünden performanstan feragat edersiniz. Fakat İngiliz mühendisler bu projeye başlarken aracı ilk günden itibaren üstü açık bir model olarak kurguladı.
Bu ileri görüşlülük sayesinde Spider versiyonu, kapalı tavanlı kardeşiyle tamamen aynı performans verilerini sunabiliyor. Saatte yaklaşık 350 kilometre maksimum hıza ulaşabilen araç, durur hâlden 100 km/s hıza üç saniyenin altında tırmanıyor.
MÜHENDİSLİK DETAYLARINDAKİ İNCE DOKUNUŞLAR
Ticari yolcu uçaklarının kalkış hızını geride bırakan bu süratlere üstü açık şekilde ulaşmak oldukça ciddi bir aerodinamik çalışma gerektiriyor. Mühendisler, kabin içindeki hava akışını ve türbülansı kontrol altına almak için ön camın üst kısmına manuel olarak takılabilen karbon fiber bir rüzgâr saptırıcı ekledi.
Ayrıca motorun nefes almasını sağlayan tepe hava girişi, soğutma performansını korumak adına yaklaşık 3,5 santimetre yukarı taşındı.
Aracın egzoz sistemi doğrudan motorun üzerinde yer aldığı için, markanın tasarımcıları ağır ve karmaşık katlanabilir metal tavan mekanizmalarından uzak durmayı tercih etti. Bunun yerine, elle sökülüp takılabilen pratik bir kumaş tavan kullanılıyor.
Ancak güvenlik önlemleri gereği, bu kumaş tavan takılıyken aracın hızı 200 km/s ile sınırlandırılıyor. Gerçek potansiyeli görmek isteyen kullanıcıların ise opsiyonel olarak sunulan karbon fiber sert tavanı tercih etmesi gerekiyor.
FORMULA 1 TEKNOLOJİSİ SOKAKLARA İNİYOR
Valhalla Spider'ın karbon fiber gövdesinin altında tam anlamıyla bir mühendislik şaheseri yatıyor. Mercedes-AMG raflarından alınan 4.0 litrelik çift turbolu V8 motor, Aston Martin'e özgü düz yataklı krank mili ve kuru karterli yağlama sistemiyle modifiye edilerek tamamen yarış odaklı bir karaktere büründü.
Markanın alıştığımız geleneksel otomatik şanzımanlarının aksine, bu modelde sekiz ileri çift kavramalı özel bir ünite görev yapıyor.
İçten yanmalı bu güçlü motora tam üç adet elektrik motoru eşlik ediyor. Ön aksta yer alan iki motor ön tekerlekleri bağımsız olarak çevirirken, üçüncü motor doğrudan benzinli ünite ile şanzıman arasına entegre edildi.
Bu üçüncü motor; arka tekerleklere ekstra güç iletiyor, vites geçişlerini pürüzsüzleştiriyor ve içten yanmalı motorun güç toplama evresindeki o boşluğu anında dolduruyor. Tüm bu sistemin uyum içinde çalışmasıyla ortaya 1.064 beygir güç ve 1.100 Nm tork gibi nefes kesici rakamlar çıkıyor.
GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN LÜKS DETAYLAR
Sadece 6.1 kWh kapasiteli bataryasıyla kısa süreli tamamen elektrikli sürüşlere de imkân tanıyan araç, bu modda gücünü 248 beygirle sınırlandırarak yaklaşık 10 kilometrelik sessiz bir menzil sunuyor.
İç mekâna geçildiğinde ise aracın günlük kullanıma uygunluğu bir adım öteye taşınmış. İnmeyi ve binmeyi kolaylaştıran karbon fiber "Touring" koltuklar standart donanım olarak sunulurken, daha sportif bir sürüş pozisyonu arayan müşteriler orijinal Valhalla'daki yarış tipi karbon koltukları ek ücret ödemeden alabiliyor.