Yeni Porsche Mission S manuel vites seçeneği sunabilir

Porsche, otomobil dünyasında heyecan yaratan yeni konsepti Mission S modelini tanıttı. Efsanevi 911 serisinin hemen üzerinde konumlanacak bu yeni tepe model, sadece dikkat çekici tasarımıyla değil, sürücülere sunabileceği donanım seçenekleriyle de şimdiden merak uyandırıyor. En çok konuşulan detay ise aracın manuel şanzımanla gelme ihtimali oldu.

New York'ta gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinin ardından açıklamalarda bulunan Porsche CEO'su Michael Leiters, aracın güç aktarma organları konusunda oldukça esnek bir platforma sahip olduklarını belirtti.



Leiters, "Müşteri talebi, bu platform üzerinde ne üreteceğimizi belirleyecek" diyerek, kullanıcılardan yoğun bir istek gelmesi halinde araca manuel şanzıman eklenebileceğinin sinyalini verdi. Üstelik konsept araçta yüksekliği ayarlanabilen bir vites kolu bulunması, mühendislerin sürücülerin vitesle sürekli etkileşimde bulunmasını beklediğine dair oldukça güçlü bir ipucu sunuyor.