Yeni Porsche Mission S manuel vites seçeneği sunabilir
25.10.2026 19:44
Porsche'nin 911 serisinin hemen üzerinde konumlanacak yeni süper spor modeli Mission S'in manuel şanzımanla gelme ihtimali otomobil severleri heyecanlandırdı.
Porsche, otomobil dünyasında heyecan yaratan yeni konsepti Mission S modelini tanıttı. Efsanevi 911 serisinin hemen üzerinde konumlanacak bu yeni tepe model, sadece dikkat çekici tasarımıyla değil, sürücülere sunabileceği donanım seçenekleriyle de şimdiden merak uyandırıyor. En çok konuşulan detay ise aracın manuel şanzımanla gelme ihtimali oldu.
New York'ta gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinin ardından açıklamalarda bulunan Porsche CEO'su Michael Leiters, aracın güç aktarma organları konusunda oldukça esnek bir platforma sahip olduklarını belirtti.
Leiters, "Müşteri talebi, bu platform üzerinde ne üreteceğimizi belirleyecek" diyerek, kullanıcılardan yoğun bir istek gelmesi halinde araca manuel şanzıman eklenebileceğinin sinyalini verdi. Üstelik konsept araçta yüksekliği ayarlanabilen bir vites kolu bulunması, mühendislerin sürücülerin vitesle sürekli etkileşimde bulunmasını beklediğine dair oldukça güçlü bir ipucu sunuyor.
FARK YARATAN DIŞ TASARIM
Mission S, içten ve dıştan bakıldığında tam anlamıyla bir Porsche kimliği taşıyor. Geliştirilen yeni tasarım felsefesi sayesinde, gövde panelleri aracın üzerinde adeta süzülüyor gibi duruyor. Ortadan motorlu yapının getirdiği avantajla uzun, alçak ve geniş bir duruş sergileyen bu yeni konsept, klasik 917 modelinden ilham alan soğutma fanları, aktif arka kanadı ve hafifletilmiş jantlarıyla öne çıkıyor.
DİJİTAL EKRANLARA VEDA KLASİK ÇİZGİLERE DÖNÜŞ
Günümüz otomobillerinde görmeye alıştığımız devasa bilgi-eğlence ekranları Mission S'in iç mekânında yer almıyor. Bunun yerine, dijital göstergelerin hemen önünde konumlandırılan beş adet yuvarlak analog kadran sürücüyü karşılıyor. Geleneksel multimedya ekranının yerini konsola entegre edilmiş şık bir akıllı telefon tutucu alırken, fiziksel kontrol tuşlarının korunması geleneksel ve saf sürüş hissiyatına verilen önemi bir kez daha gösteriyor.
TEKNİK VERİLER VE ÜRETİM TARİHİ BELLİ DEĞİL
Porsche, yeni modelinin motor performansı, teknik özellikleri veya fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Modelin üretim bandına tam olarak ne zaman çıkacağı da şimdilik belirsizliğini koruyor. Bilinen tek kesin detay, bu yeni platformda üretilecek araçların 911'in üzerinde yer alacağı, daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağı ve çok daha üstün bir performans sunacağı. Yine de Mission S konsepti, markanın gelecekte otomobil tutkunlarına neler sunabileceğine dair oldukça net ve heyecan verici bir ön izleme sunuyor.