Yeni Porsche, New York sokaklarında: 73 yıllık hikaye yeniden canlandı

Mission S’in ilk olarak New York’ta sergilenmesi tesadüf değil. Porsche, 15 Ekim’deki dünya tanıtımı için Queens’te, Manhattan manzarasına bakan bir iskeleyi seçti. Markanın 550 Spyder modelinin 1953 yılında aynı noktada çekilen fotoğrafları da dünyaya buradan yayılmıştı.

Böylece yeni konsept, yalnızca gövdesindeki ayrıntılarla değil, tanıtıldığı yerle de Porsche’nin geçmişine bağlanıyor.