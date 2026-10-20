Yeni Porsche, New York sokaklarında: 73 yıllık hikaye yeniden canlandı
20.10.2026 05:20
Porsche’nin yeni süper spor otomobil konsepti Mission S, tanıtımının ardından New York sokaklarında görüntülendi. Model, tek gövdede birden fazla Porsche efsanesinden ayrıntılar taşıyor.
Porsche Mission S, stüdyo ve lansman görüntülerinin ardından bu kez şehir içinde ortaya çıktı. New York’ta çekilen fotoğraf ve videolar, konseptin alçak gövdesini, geniş duruşunu ve sıra dışı arka bölümünü günlük hayatın içinde görme fırsatı sunuyor.
NEW YORK SEÇİMİNİN ARKASINDA 73 YILLIK BİR HİKAYE VAR
Mission S’in ilk olarak New York’ta sergilenmesi tesadüf değil. Porsche, 15 Ekim’deki dünya tanıtımı için Queens’te, Manhattan manzarasına bakan bir iskeleyi seçti. Markanın 550 Spyder modelinin 1953 yılında aynı noktada çekilen fotoğrafları da dünyaya buradan yayılmıştı.
Böylece yeni konsept, yalnızca gövdesindeki ayrıntılarla değil, tanıtıldığı yerle de Porsche’nin geçmişine bağlanıyor.
TEK GÖVDEDE BİRDEN FAZLA PORSCHE EFSANESİ
Mission S’in tasarımında farklı dönemlerden tanıdık ayrıntılar bulunuyor. Yuvarlak farlar ve belirgin ön çamurluklar 911’i hatırlatırken alçak burun yapısında GT1’in izleri görülüyor. Gövdeyle bütünleşen arka kanat ve tavan çizgisi ise 959’u çağrıştırıyor.
Jantlarda, 928’in telefon kadranını andıran klasik tasarımı yeniden yorumlanmış. Motor bölümünün üzerindeki belirgin fan da Porsche’nin dayanıklılık yarışlarındaki efsanesi 917’ye gönderme yapıyor. Tavandaki hava girişi ve geniş arka bölüm, ortadan motorlu yerleşimi görsel olarak vurguluyor.
911’İN ÜZERİNDE KALICI BİR MODEL HEDEFLENİYOR
Porsche’nin açıklamasında Mission S, 911’in üzerinde yer alacak yeni bir ortadan motorlu süper spor otomobil platformunu temsil ediyor. Şirketin hedefi, tek seferlik özel bir projeden öte, ürün gamında sürekli bulunabilecek bir seçenek oluşturmak.
Porsche CEO'su Michael Leiters'ın açıklamasına göre altyapı, içten yanmalı ve hibrit güç sistemlerine; manuel veya PDK tipi şanzımanlara uyarlanabilecek esneklikte düşünülüyor.
KABİNDE BÜYÜK EKRAN YERİNE SÜRÜCÜYE ODAKLANILIYOR
Mission S’in iç mekanında fiziksel düğmeler ve dairesel retro göstergeler yer alıyor. Direksiyonun arkasındaki beş göstergenin merkezinde, analog ibreyi dijital ekranla birleştiren bir devir saati bulunuyor.
Porsche, konsola sabitlenmiş büyük bir merkezi ekran kullanmıyor. Navigasyon ve bilgi ihtiyaçları için MagSafe uyumlu, gerektiğinde kullanılabilen bir telefon yerleştirme sistemi tasarlanmış.