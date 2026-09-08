Yenilenen BMW 3 serisi daha güçlü bir motora kavuşuyor

BMW , yeni nesil 3 Serisinin, giderek daha katı hale gelen emisyon düzenlemelerini karşılamak için 48 volt teknolojisine sahip dört ve altı silindirli motorlarla devam edeceğini doğruladı.

Serinin zirvesinde, ortalama verimlilik odaklı içten yanmalı motorlu bir otomobilden çok daha güçlü bir M Performance modeli yer alacak. Eski M340i'nin yerini alan yeni M350 xDrive, 443 beygir gücü ve 580 Newton-metre tork üreten, hafif hibrit sistemli 3.0 litrelik turboşarjlı sıralı altı silindirli bir motor kullanacak.

Motor gücü rakamları, M340i ile karşılaştırıldığında etkileyici derecede güçlü. BMW'nin tam olarak M3 olmayan modeli, ABD'de satılan önceki M Performance modeline göre 57 beygir gücü ve 80 Nm tork artışı elde ediyor. Daha sıkı emisyon düzenlemelerine uymak için gücü düşürülmek zorunda kalan Avrupa spesifikasyonlu M340i ile karşılaştırıldığında ise fark daha da büyüyor. Bu Bavyera gücü, 4,1 saniyede 100 km/s hıza ulaşmak ve elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış azami hıza ulaşmak için yeterli.