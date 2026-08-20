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Yenilenen Toyota Corolla yollara indi, komşuda satılmaya başlandı

20.08.2026 11:56

Son Güncelleme: 20.08.2026 12:25

Burak Taşçı

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Türkiye'de 7 yıldır satışta olan, 2023 yılında yapılan küçük makyajla satışına devam edilen Corolla, yenilenen ön ve iç dizaynıyla satışa çıktı.

Yenilenen Toyota Corolla yollara indi, komşuda satılmaya başlandı
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Dünyanın en çok satan otomobili Toyota Corolla'nın yeni tasarımla satışa sunulması beklenirken marka bazı pazarlarda makyajlı araçlarının satışına başladı. Geçtiğimiz yıl Çin'de makyajdan geçen aracın görselleri ortaya çıkmıştı.

Yenilenen Toyota Corolla yollara indi, komşuda satılmaya başlandı 1
Sosyal Medya

Türkiye'de 2019 yılından bu yana satışta olan modele dair değişiklik olması henüz beklenmiyor. Yurtdışı kaynaklı sitelerde tasarımının tamamen değiştiğine ve deneme sürüşlerine başlandığı belirtilen görseller paylaşılsa da resmi açıklama yapılmadı.

KAMUFLAJLI FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILIYOR 2
Sosyal Medya

KAMUFLAJLI FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILIYOR

Kamuflajlı fotoğrafları sızdırılan yeni Corolla olduğu iddia edilen otomobilden sonra satışa sunulan ve ön ve iç tasarımı değişmiş olan Corolla'lar dikkat çekmeye başladı.

AĞIR MAKYAJDAN GEÇTİ 3
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AĞIR MAKYAJDAN GEÇTİ

Irak pazarında satışa sunulan araçların ön dizaynı tamamen değişti, arka kısımda ise hiçbir değişiklik yapılmadan satışa sunuluyor.

Yenilenen Toyota Corolla yollara indi, komşuda satılmaya başlandı 4
Sosyal Medya

İç tasarımına bakıldığında ise konsol tamamen yenilenmiş görünse de Türkiye'de satılanlardan pek de farklı görüntüsü bulunmuyor. Direksiyon tasarımı değişen Corolla'da multimedya ekranı dikdörtgen formda tasarlanmış. Havalandırma difüzörleri ince hale getirilmiş. Vites kolunun bulunduğu kısım ise Corolla Cross'dan kopyalanmış. Ambiyans aydınlatması dikkat çeken yeni Corolla'da kapı açma yerleri de piano black yapılmış.

STOP LAMBALARI KOMPLE LED 5
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STOP LAMBALARI KOMPLE LED

Stop lambası tasarımı ise boydan boya led olarak tasarlanmış. Türkiye'de bagaj kapağının ortasında bulunan ince uzun krom formlu plastikten üretilen kısım da led olarak otomobile takılmış.

ARAÇLAR ÇİN ÜRETİMİ 6
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ARAÇLAR ÇİN ÜRETİMİ

Irak pazarında satılan Corolla'lar Çin üretimi olarak yer alıyor.