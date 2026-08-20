Yenilenen Toyota Corolla yollara indi, komşuda satılmaya başlandı

İç tasarımına bakıldığında ise konsol tamamen yenilenmiş görünse de Türkiye'de satılanlardan pek de farklı görüntüsü bulunmuyor. Direksiyon tasarımı değişen Corolla 'da multimedya ekranı dikdörtgen formda tasarlanmış. Havalandırma difüzörleri ince hale getirilmiş. Vites kolunun bulunduğu kısım ise Corolla Cross'dan kopyalanmış. Ambiyans aydınlatması dikkat çeken yeni Corolla'da kapı açma yerleri de piano black yapılmış.