Yılın Otomobili yarışında Çin etkisi: Adayların yarısı Çinli
29.09.2026 02:58
Son Güncelleme: 29.09.2026 03:03
2027 Dünyada Yılın Otomobili ödülünün aday listesinde Çinli markaların ağırlığı dikkat çekiyor. Güncel resmi listedeki 55 adayın 27’sini Çinli markaların modelleri oluşturuyor.
Dünyada Yılın Otomobili yarışında Çinli üreticiler geniş bir model kadrosuyla yer alıyor. World Car Awards’ın 2027 aday listesinde BYD, Chery, Geely, Leapmotor ve XPeng gibi markalar; Avrupa, Japonya, Güney Kore ve ABD’nin köklü üreticileriyle aynı ödül için yarışacak.
Resmi listedeki adaylara bakıldığında yarısını Çinli markalar oluşturuyor. Bu tablo, Çin otomotiv sektörünün uluslararası pazarlara sunduğu ürün çeşitliliğinin ödül yarışına da yansıdığını gösteriyor.
ÇİNLİ MARKALAR FARKLI SINIFLARDA YARIŞIYOR
Çinli üreticilerin adayları arasında BYD Ti7, Geely EX2, Geely Starray EM-i, Deepal S05 ve S07 bulunuyor. Leapmotor, B10, C10 ve T03 ile temsil edilirken XPeng’in G6, L03 ve P7+ modelleri de yarışta yer alıyor. Jetour G700, Omoda 4, Onvo L90 ve Zeekr 8X de listedeki diğer dikkat çekici isimler arasında.
Çinli modeller arasında İngiliz kökenli MG’nin MG4 EV Urban modeli de dahil ediliyor. MG, Çinli SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteriyor.
AVRUPALI VE KORELİ ÜRETİCİLER DE İDDİALI
Adaylar arasında BMW i3, elektrikli Mercedes-Benz C-Serisi ve GLC, Volvo EX60, Volkswagen Atlas, Hyundai Ioniq 3 ve Kia EV2 gibi yeni modeller bulunuyor. Mazda CX-5, Lexus ES ve Kia Telluride de ödül için değerlendirilecek otomobiller arasında.
İKİ KITADA SATIŞ ŞARTI ARANIYOR
Ana listeye seçilecek otomobillerin tamamen yeni veya önemli ölçüde yenilenmiş olması gerekiyor. Yıllık üretimin en az 10 bin adede ulaşması ve modelin temel pazarında lüks otomobil seviyesinin altında fiyatlandırılması da şartlar arasında.
Araçların ayrıca 1 Ocak 2026 ile 19 Mart 2027 arasında en az iki kıtadaki iki büyük pazarda satışa sunulması gerekiyor. Yalnızca ön sipariş alınması yeterli sayılmıyor, otomobilin müşteriye teslim edilebilir durumda olması aranıyor.
KAZANAN MART AYINDA BELLİ OLACAK
Yarışmanın ilk 10 finalisti 5 Ocak 2027’de açıklanacak. İkinci değerlendirme ve oylama sürecinin ardından son üç adayın 26-28 Şubat tarihlerinde duyurulması planlanıyor.
2027 Dünyada Yılın Otomobili unvanını kazanan model ise 24 Mart’ta New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda ilan edilecek. Aynı organizasyonda şehir otomobili, lüks otomobil, performans otomobili ve tasarım kategorilerinin kazananları da belli olacak.
TÜM ADAY LİSTESİ
BMW i3
Buick Electra E7
BYD Ti7
Changan Nevo Q05
Chery Q
Chevrolet Aveo
Chevrolet Captiva EV / PHEV
Cupra Raval
Deepal S05
Deepal S07
DS N°7
Exeed Exlantix ET
Exeed RX
GAC Aion UT
GAC Aion V
Geely EX2
Geely Starray EM-i
Hyundai Bayon
Hyundai IONIQ 3
iCAUR v23
Infiniti QX65
Jetour G700
Jetour T2
Kia EV2
Kia Seltos
Kia Syros EV
Kia Telluride
Leapmotor B10
Leapmotor C10
Leapmotor T03
Lepas L6 EV
Lepas L8 PHEV
Lexus ES
Lincoln Corsair
Lynk & Co 900
Mazda CX-5
Mazda CX-6e / EZ-60
Mercedes-Benz Electric C-Class
Mercedes-Benz Electric GLC
Mercedes-Benz GLA
MG4 EV Urban
Nissan Frontier Pro
Nissan NX8
Omoda 4
Onvo L90
Polestar 4 SUV
Renault Filante
Subaru Trailseeker
Subaru Uncharted
Volkswagen Atlas / Teramont Pro
Volvo EX60
XPeng G6 2026 Edition
XPeng L03
XPeng P7+
Zeekr 8X
DİĞER ADAYLIKLAR
Yılın Şehir Otomobilleri, Lüks Otomobilleri ve Performans Otomobilleri için de adaylar açıklandı.
Yılın Şehir Otomobilleri kategorisinde, Chery Q, Cupra Raval, Exeed Exlantix ET, Geely EX2, Hyundai Bayon, Hyundai Ioniq 3, iCaur v23, Kia EV2, Kia Syros EV, Leapmotor T03 ve Mercedes-Benz GLA yer alıyor.
Dünyanın En Lüks Otomobili ödülü için yarışacak başlıca adaylar arasında Audi Q7, Audi Q9, Avatr 06, Avatr 07, Avatr 12, BMW X5, Denza BAO 5, Genesis GV80 Hybrid, Jaguar Type 01, Polestar 5, Porsche Cayenne Electric, Range Rover EV, Range Rover GT, Range Rover Sport EV, XPeng G9 2026 Edition, XPeng G9L, XPeng X9 ve Zeekr 9X yer alıyor.
Dünyanın En İyi Performans Otomobili ödülü için ise Alpine A390 GTS, Cadillac OPTIQ-V, Chevrolet Corvette ZR1, Chevrolet Corvette ZR1X, Genesis GV60 Magma, Kia EV3 GT, Kia EV4 GT, Kia EV5 GT, Lotus Eletre X, Lynk & Co 02, Mercedes-AMG Electric GT 4-Door Coupé, Porsche Cayenne Turbo Electric ve Zeekr 7GT yarışıyor.
Dünyada Yılın Otomobili ödülünün son sahibi, 2026’da birinciliğe ulaşan BMW iX3 olmuştu. Böylece tamamen elektrikli otomobiller, ana ödülü üst üste altıncı kez kazandı. Volkswagen ID.4 ile 2021’de başlayan seri; 2022’de Hyundai Ioniq 5, 2023’te Hyundai Ioniq 6, 2024’te Kia EV9 ve 2025’te Kia EV3 ile devam etti. 2027’de de elektrikli bir modelin seçilmesi hâlinde bu başarı serisi yedi yıla çıkacak.