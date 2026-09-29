Yılın Otomobili yarışında Çin etkisi: Adayların yarısı Çinli

Ana listeye seçilecek otomobillerin tamamen yeni veya önemli ölçüde yenilenmiş olması gerekiyor. Yıllık üretimin en az 10 bin adede ulaşması ve modelin temel pazarında lüks otomobil seviyesinin altında fiyatlandırılması da şartlar arasında.

Araçların ayrıca 1 Ocak 2026 ile 19 Mart 2027 arasında en az iki kıtadaki iki büyük pazarda satışa sunulması gerekiyor. Yalnızca ön sipariş alınması yeterli sayılmıyor, otomobilin müşteriye teslim edilebilir durumda olması aranıyor.

KAZANAN MART AYINDA BELLİ OLACAK

Yarışmanın ilk 10 finalisti 5 Ocak 2027’de açıklanacak. İkinci değerlendirme ve oylama sürecinin ardından son üç adayın 26-28 Şubat tarihlerinde duyurulması planlanıyor.

2027 Dünyada Yılın Otomobili unvanını kazanan model ise 24 Mart’ta New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda ilan edilecek. Aynı organizasyonda şehir otomobili, lüks otomobil, performans otomobili ve tasarım kategorilerinin kazananları da belli olacak.



