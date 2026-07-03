"Yula" Türkiye'de bir ilk olacak. Klasik arabaya yapay zeka desteği

Bu projenin dünyada büyük ses getirdiğini söyleyen Altınok, "Bu yapay zeka öğrenebilir bir yapay zeka. Bu arada bunu diğer lüks araçlar ile karıştırmıyorum. Onlarda sesli komut var. Bu yapay zeka; entegrasyonları, yazılımları ve kodlamaları yapılıyor. Dilediğiniz her şeyi yapabiliyor. O da zaten bu ekibin bir parçası olacak. 1-2 haftaya kadar da işletmeye alacağız. Artık bizimle birlikte garajda projenin yapılma aşamalarına dair olacak. Arabayı çalıştırmaktan tutun, camları indirmeye kadar istediğimiz her şeyi yapabilecek. Bu projeyi diğer otomobil custom firmaları da takip ediyor. Dünyanın en büyük otomobil kanalları videolarımı istiyor." dedi.

“PROJEMİZİN ADI YULA”

Projede en zorlandığı kısmın bu işi küçümseyen insanların yorumları olduğunu aktaran Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni en çok zorlayan şey dalga geçen insanlardır. Gerçekten bu işin içerisinde tek kabullenemediğim kısım bu oldu. Yüz binlerce insan şu anda bu projeyi takip ediyor ve destek veriyor. Sizi aşağı çekmek isteyen, küçümseyen, dalga geçen, çamur atan insanlar da var. Projeyi yapmakta en zor kısım, o insanların bu tavırlarına katlanmak oldu. Hiçbir şekilde hayallerinizden vazgeçmeyin ve peşinden koşun. Bahsettiğimiz projemizin adı da Yula."