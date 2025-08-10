Geely, BYD ile rekabet edecek... 507 bin liradan satışa sunuluyor

Geely Auto alt markası Geely Galaxy, BYD Qin L DM-i gibi modellerle rekabet edecek olan A7 hibrid sedanı resmen piyasaya sürdü.



Galaxy A7'nin başlangıç fiyatı 89 bin 800 Çin Yuanı (12 bin 500 dolar, 507 bin lira) olup, 97 bin 800 Yuanlık ön satış başlangıç fiyatından 8 bin Yuan veya yüzde 8.18'lik bir indirim söz konusu oluyor.



7 FARKLI VARYANTI VAR



Geely Galaxy, model için 89 bin 800 Yuan, 95 bin 800 Yuan, 105 bin 800 Yuan, 105 bin 800 Yuan, 111 bin 800 Yuan, 100 bin Yuan ve 125 bin 800 Yuan başlangıç fiyatlarına sahip yedi varyant sunuyor.



Herhangi bir varyantı 30 Eylül'den önce satın alan müşteriler 8 bin Yuan takas indirimi alacak ve Galaxy A7'nin gerçek başlangıç fiyatı 81 bin 800 Yuan'a düşecek.



ORTA BOY SEDAN



Galaxy A7, 4918 mm uzunluk, 1905 mm genişlik ve 1495 mm yükseklik boyutlarına ve 2845 mm dingil mesafesine sahip orta boy bir sedan.



Geely Galaxy, uzunluğu 4830 mm, genişliği 1900 mm, yüksekliği 1495 mm ve dingil mesafesi 2790 mm olan ve 99 bin 800 Yuan başlangıç fiyatına sahip BYD Qin L DM-i'den daha büyük.



Galaxy A7, Geely'nin GEA mimarisine (Global Akıllı Yeni Enerji Mimarisi) dayalı olarak geliştirilen ve yüzde 47,26'ya varan termal verimliliğe sahip 1,5 litrelik bir motorla donatılmış ilk plug-in hibrit sedan oldu.



2100 KİLOMETRE MENZİLİ VAR



Model, akü bittiğinde 100 kilometrede 2,67 litrelik CLTC yakıt tüketimi ve akü tamamen şarj olduğunda ve yakıt deposu dolduğunda 2.100 kilometrelik birleşik menzil ile yakıt ekonomisine odaklanıyor.



Batarya paketinin iki seçeneği var. CALB'den 8,5 kWh batarya ve CALT'den 18,4 kWh batarya, sırasıyla 70 kilometre ve 150 kilometre batarya menzili sağlıyor.



Otomobilin temel sürücü destek sistemleriyle donatılmış iki varyantı bulunurken, diğer varyantlar Geely'nin şehir içi navigasyon yardımı ve otoyol navigasyon yardımını destekleyen G-Pilot H3 akıllı sürüş destek sistemiyle donatılmış.



AKILLI SÜRÜŞ YENİ EKLENDİ



Geely Galaxy, 11 Temmuz'da A7'nin ön satışına başladığında başlangıçta bu iki varyantı sunmuyordu. Akıllı sürüş özelliklerine değer vermeyen müşterileri hedeflemek için 18 Temmuz'da eklendi.



Deutsche Bank analisti Wang Bin'in ekibi tarafından bugün yayınlanan bir araştırma notuna göre, BYD Qin L DM-i ve Seal 06 DM-i gibi rakipleriyle karşılaştırıldığında Galaxy A7 daha uzun bir gövde uzunluğuna ve dingil mesafesine sahip ve daha güçlü bir Flyme Auto kokpit sistemi ile donatılmış durumda.



Ekibe göre, BYD Qin L DM-i ve Seal 06 DM-i'nin güçlü satış performansı göz önüne alındığında, Galaxy A7'nin aylık ortalama 10 bin adetlik bir satış hacmine ulaşması bekleniyor.