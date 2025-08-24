Geely Galaxy ön satışlara başladı... Fiyatı düşük tutuldu

Geely Galaxy, Çin pazarının en uygun fiyatlı büyük SUV'larından biri haline gelen hibrit SUV (sportif arazi aracı) M9'un ön satışlarına bugün başladı.



Uzunluğu 5,2 metre olan altı koltuklu SUV'nin ön satış başlangıç ​​fiyatı 193 bin 800 Çin Yuanı (27 bin 50 dolar) olup, boyutları benzer olmasına rağmen Li Auto'nun Li L9 uzun menzilli elektrikli aracının (EREV) 409 bin 800 RMB'lik fiyatının yarısı kadar.



Çin otomotiv pazarındaki uygulama gereği, yeni bir modelin resmi lansman fiyatı genellikle ön satış fiyatından daha düşük oluyor. Bu da Geely Galaxy M9'un resmi fiyatının 190 bin Çin Yuanı civarında veya altında olabileceği anlamına geliyor.



22 Mayıs'ta İtalya'nın Milano kentinde dünya prömiyerini gerçekleştiren model, Geely'nin Geely Electric Architecture (GEA) platformu üzerine inşa ediliyor ve yeni nesil Leishen EM süper hibrit sistemine sahip.



Büyük SUV'nin uzunluğu 5205 mm, genişliği 1999 mm, yüksekliği 1800 mm, dingil mesafesi ise 3030 mm



Karşılaştırma yapmak gerekirse, yine altı koltuğa sahip olan Li L9'un uzunluğu 5218 mm, genişliği 1998 mm, yüksekliği 1800 mm, dingil mesafesi ise 3015 mm.



FİYATLARI BELLİ OLDU



Geely Galaxy M9'un ön satışlarında 6 farklı versiyon yer alırken, başlangıç ​​fiyatları ise 193 bin 800 Yuan, 202 bin 800 Yuan, 208 bin 800 Yuan, 217 bin 800 Yuan, 236 bin 800 Yuan ve 258 bin 800 Yuan olarak belirlendi.



Araçta 18,4 kWh ve 41,46 kWh batarya seçenekleri sunulurken, CLTC batarya menzili 100 km ve 230 km, WLTC menzili ise 85 km veya 185 km olarak belirlendi.



1500 KİLOMETRE MENZİLİ VAR



Tam yakıtla ve tam şarjla M9, ​​bin 500 kilometreye kadar toplam menzile ulaşıyor ve Geely Galaxy, bunun geleneksel sedanlardan daha yakıt tasarruflu olduğunu iddia ediyor.



Hem iki tekerlekten çekişli hem de dört tekerlekten çekişli versiyonları bulunan aracın en güçlü versiyonu 640 kW (859 beygir) maksimum güç çıkışı ve 1165 Nm maksimum tork üretiyor ve bu sayede araç 0'dan 100 kilometre hıza 4.5 saniyede ulaşabiliyor.



Model, Geely'nin G-Pilot çözüm yelpazesinin orta segment seçeneği olan G-Pilot H5 gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılacak.



G-PILOT TANITILDI



Geely, 3 Mart'ta BYD'nin God's Eye akıllı sürüş sistemine benzer şekilde beş akıllı sürüş çözümünden oluşan G-Pilot'ı tanıttı: G-Pilot H1, G-Pilot H3, G-Pilot H5, G-Pilot H7 ve G-Pilot H9.



G-Pilot H5'in donanım sisteminde 11 kamera, 3 milimetre dalga radarı ve 1 lidar yer alıyor ve yüksek çözünürlüklü haritalara ihtiyaç duymadan kapıdan kapıya tam senaryo NOA (Otopilotta Navigasyon) özelliği sağlanıyor.



M9'un kokpiti, Geely Galaxy'nin sektördeki ilk yapay zeka destekli otomotiv kokpiti olduğunu iddia ettiği Agent OS ile donatılmış.



Bu model, Geely Galaxy'nin geçtiğimiz yıl içerisinde piyasaya sürdüğü agresif fiyatlı yeni modellerden biri. Bu strateji, şirketin hızlı satış büyümesi elde etmesine yardımcı oldu.



Bu ayın başlarında 4.918 mm uzunluğa sahip Geely Galaxy A7 hibrit sedan, sadece 89 bin 800 Yuan'lık bir başlangıç ​​fiyatıyla resmen tanıtıldı.