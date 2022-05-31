Geleceğe Dönüş filminin efsane modeli geri döndü: DeLorean Alpha5

Geleceğe Dönüş filminin ikonik modeli DeLorean DMC-12 elektriklenerek geri döndü.

Haberler 31.05.2022 - 09:38

Geleceğe Dönüş filminin efsane modeli geri döndü: DeLorean Alpha5

Geleceğe Dönüş serisiyle birlikte bir neslin rüyalarını süsleyen DeLorean DMC-12, Alpha5 adıyla ve tamamen yenilenen tasarımıyla ortaya çıktı.

Tasarımı daha modern hale gelen araçla özdeşleşen 'martı kanat' kapılar ve arka camdaki panjurlar DMC-12'den esinlenilmiş.

Alpha5'in önü ve arkasında boydan boya uzanan LED farlar yer alıyor.

241 km/s hızla sınırlandırılmış olan araç 0'dan 100'e hızlanmasını 3 saniye gibi bir sürede tamamlarken, 480 km civarında menzil vadediyor.

Sadece 88 adet üretilecek olan otomobilin fiyatıyla ilgili bir bilgi bulunmuyor.

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