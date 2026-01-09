General Motors'ta elektrikli otomobil zararı

ABD'li dev otomobil üreticisi General Motors, Trump hükümetinin politikaları ve azalan talep doğrultusunda elektrikli araç pazarına yatırımlarını azaltan son otomotiv şirketi oldu.

Şirketin yazacağı 6 milyar dolarlık giderin 4.2 milyarlık nakit kısmı tedarikçilerle yapılan sözleşmelerin iptali ve yapılacak uzlaşmalar için kullanılacak.

ÜRÜN GAMI ETKİLENMEYECEK

GM, söz konusu giderin ABD'de yaklaşık bir düzine modelden oluşan elektrikli araç ürün gamını etkilemeyeceğini belirterek "Bu modelleri tüketicilere sunmaya devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

Şirket, bu gideri dördüncü çeyrek bilançosunda "özel kalem" olarak kaydedecek. Tedarikçilerle yürütülen görüşmelerin sonucu olarak 2026'da da ilave giderler oluşmasını bekleyen şirket bunun 2025'teki elektrikli araç giderlerinden daha düşük olacağını öngörüyor.

GM ve rakibi Ford da dâhil olmak üzere birçok otomobil üreticisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi ve harcama paketi sonrasında geçen yıldan bu yana elektrikli araçların üretimini azaltıyor. 30 Eylül'de elektrikli araç alıcılarına sağlanan 7 bin 500 dolarlık federal vergi indiriminin kaldırılmasının ardından elektrikli araçların satışı dibe vurmuştu.