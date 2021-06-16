General Motors'tan işçi alımında 'uyuşturucu' kararı

İşçi bulma konusunda sıkıntı yaşayan General Motors, çalışan arama yollarını değiştirmeye karar verdi. Amerikan basınında yer alan haberlere göre GM, bundan sonra alınacak işçiler için uyuşturucu testlerine ara veriyor.

ntv.com.tr 16.06.2021 - 10:41

General Motors'tan işçi alımında 'uyuşturucu' kararı

Amerika'nın en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan General Motors, mevsimlik işçi alımlarında kriterleri değiştirmeye karar verdi. 

İşçi bulmakta sıkıntı yaşayan firmanın alımlarda standart olarak uygulanan saçtan  'marijuana' testlerine ara vereceği iddia edildi. 

Amerikan basınında yer alan haberlere göre GM'in işçi sendikalarının yöneticileri de aynı fikirde. Sendikalar tarafından yapılan araştırmalarda, marijuana kullanımını engelleyen kuralların pek çok işçiyi kaçırdığı gözlemlenmiş.

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