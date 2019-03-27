Kyodo'nun, Bloomberg ajansına dayandırdığı haberine göre, Nissan şirketi, 2004-2015 yıllarında Stanford Üniversitesinde öğrenim gördükleri sırada Carlos Ghosn'un 4 çocuğunun harç paralarını ödedi.



Haberde, şirketlerin üst yöneticilere tanıdığı yaygın bir ayrıcalık olmadığı bu ödemelerin, en az 601 bin dolara mal olması gerektiği hesap edildi.



Ghosn ailesinin sözcüsü, eski üst yöneticinin sözleşmesinde, çocuklarının üniversite harçlarının Nissan tarafından ödenmesi maddesinin yer aldığını söyledi.



Nissan ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.



Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de gözaltına alınan eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn, ay başında 108 günün ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.



Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor.



NİSSAN MOTOR VE MİTSUBİSHİ MOTORS, GHOSN'UN GÖREVİNE SON VERMİŞTİ



Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmişti.



Nissan'ın 20 yıl boyunca Üst Yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.



Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi olmuştu.



Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım'da Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.



Renault Grubu Yönetim Kurulundan 21 Kasım'da yapılan açıklamada, grubun menfaatlerinin korunması ve faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla geçici yönetim önlemlerini kabul ettiği duyurulmuştu.



Carlos Ghosn yerine Thierry Bollore'nin geçici süreyle İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Ghosn'un geçici olarak görev ehliyetini kaybettiği ancak halen Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev unvanlarını koruduğu bildirilmişti.



Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım'da son vermişti.



Mitsubishi Motors'dan 26 Kasım'da yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları toplantıda, Ghosn'un güvenilirliğini kaybetmesi nedeniyle görevine son verilmesi yönünde oy kullandığı kaydedilmişti.

