Volkswagen “Coming Home” etkinliğinin ikincisi Wolfsburg’da düzenlendi. GTI tutkunlarını bir araya getiren etkinlikte Volkswagen ayrıca Golf GTI TCR Concept’in Almanya prömiyerini de gerçekleştirdi. İlk olarak Mayıs ayında Wörthersee’de görücüye çıkan bu konsept otomobil 290 PS motor gücü ve 264 km/s’lik azami hızı ile en hızlı GTI’lar arasında yer alıyor.



ETKİNLİKTE BİR REKORTMEN DE SERGİLENDİ



Volkswagen’in 680 PS güç üreten ilk tam elektrikli yarış otomobili I.D. R Pikes Peak de GTI Coming Home Wolfsburg 2018 etkinliğinde sergilendi.



Volkswagen, yapımını sadece sekiz ayda tamamladığı elektrikli yarış otomobili ile şimdiden iki rekorun sahibi. Fransız pilot Romain Dumas 24 Haziran’da sadece elektrikli yarış otomobillerinin katıldığı 2018 Uluslararası Pikes Peak Tırmanma Yarış’ındaki rekorunu 7:57,148 dakikalık süresiyle geride bırakmayı başardı. 40 yaşındaki pilot, bu başarının ardından sadece üç hafta sonra, Goodwood Hız Festivali’nde I.D. R Pikes Peak’in direksiyonuna geçti ve 43,86 saniye ile yeni elektrikli otomobil rekorunun sahibi oldu.



Otomobil severler tarafından büyük ilgi gören etkinliğin, bu yıl düzenlenen ikincisine 16 binden fazla ziyaretçi katıldı. Özel GTI geçidinin de damgasını vurduğu “GTI Coming Home”a tüm dünyadan katılım sağlayan GTI tutkunları, Golf GTI’ın ilk kez 1976 yılında üretim bandından indirildiği Volkswagen fabrikasında, kendi GTI’larını kullanma imkanı da buldu.