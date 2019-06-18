Groupe PSA'dan yapılan açıklamada, şirketin, sahibi olduğu Opel markasının İzmir’in Torbalı ilçesinde yer alan arazisine yatırım yapacağı bildirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Opel’in Torbalı arazisini Groupe PSA’nın Avrupa’daki stratejik yedek parça dağıtım deposu haline getirmeyi planladıklarını belirterek, projenin detayları netleştiğinde ayrıca duyurusunu yapacaklarını bildirdi.



1990 yılında devreye alınan ve 2000 yılında kapanan Opel tesisini tüm Groupe PSA markaları için stratejik bir yedek parça deposu haline getirmek istediklerini söyleyen Cornuaille, "Groupe PSA, Türk ekonomisine ve pazarına inanıyor. Sahibi olduğumuz Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarıyla birlikte yatırımlarımıza ve büyümeye devam edeceğiz. Opel’in Torbalı arazisine gerçekleştirmeyi planladığımız proje ile de bu bakış açımızın ne kadar arkasında olduğumuzu doğruluyoruz." ifadelerini kullandı.



Torbalı arazisinin Groupe PSA’ya ait olduğunu belirten Cornuaille, Opel’in bu araziye başka bir marka tarafından fabrika yatırımı yapılmasıyla ilgili herhangi bir müzakeresinin olmadığının da altını çizdi.

VW'E YENİ FABRİKASINI TORBALI'YA KURMASI İÇİN ÇAĞRI



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Frankfurter Allgemeine Zeitung’a (FAZ) verdiği söyleşide Alman otomotiv devi Volkswagen’in (VW) yeni fabrika yatırımı için Türkiye’yi seçmesinin avantajlarını anlattı.



Alman otomotiv devi Volkswagen'in yeni üretim tesisi için Türkiye ve Bulgaristan arasında yaşanan rekabete ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) açıklamalarda bulundu.



Volkswagen ile devam eden müzakereleri yürüten Arda Ermut, Türkiye'nin avantajlı olduğu noktalara dikkat çekerek, Opel'in Torbalı'da satışta olan yerini önerdi. Skoda ve Seat'ların üretileceği tamamen yeni fabrikanın nereye kurulacağının belli olmadığı belirtilen haberde, İzmir yakınlarında 2001 yılına kadar Opel'in bulunduğu 40 hektarlık bir araziyle ilgili görüşmeler yürütüldüğü vurgulandı. Görüşmelerde arazinin İzmir demir yolu ağıyla bağlantısının somut olarak gündemde olduğunu belirten gazete, Türk hükümetinin yaklaşık 100 milyon euroluk teşvik planının da görüşmelerde ele alındığını yazdı. Opel'in tesislerinin atıl kalmaması ve yerli otomobilin ilçeye gelmesi için çalışmalar yürüten TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Liman, havayolu, demiryolu bağlantısı ile bölgenin en cazip yeri Torbalı'dır. Otomobil üretiminde tecrübemiz var. Lojistik, iş gücü ve yan sanayi konusunda gerek Türkiye gerekse de Balkanlarda örneği bulunmayan bir konumdayız" dedi.