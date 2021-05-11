Harley-Davidson, elektrikli motosiklet markasını ayırdı

Harley-Davidson, uzun zaman önce başladığı elektrikli model üretme kararının ardından ilk modelinin 'LiveWire' olduğunu açıklamıştı.

Marka şimdi 'LiveWire' adını marka adına çevirerek elektrikli modellerini bir isim altında üretme kararı aldı.

Firmanın ilk ürettiği elektrikli model hitap ettiği kitle tarafından tepkiyle karşılandı ve beklenen etkiyi yapamadı.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET MARKASI: SERİAL 1



Harley-Davidson, elektrik destekli bisikletleri için de Serial 1 adında bir marka yaratmıştı.



Amerikan motosiklet devi 'Serial 1 Cycle Company' adındaki markası altında elektrikli bisiketlere odaklanacak.



Yeni marka adını 1930'da üretilen ilk Harley-Davidson modeli Serial Number One'dan alıyor.

