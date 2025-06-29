Hatalı lastik basıncı kaza yaptırıyor

Tatil döneminin başlamasıyla pek çok kişi özel aracıyla şehirler arası yollara çıkmaya başladı. Ancak o yolculuklar trafik kazalarıyla trajediye dönüşebiliyor. Yola çıkmadan alınacak bazı basit önlemler ise hayat kurtararıyor. Uzmanlar lastik basınç ayarı konusunda uyarıyor.



Otomobil yazarları Turgut Yüksekdağ ve Halit Bolkan, lastik hava basınçları yanlış ayarlanmış bir araçla piste çıktı, fren mesafeleri arasındaki farkı ölçtü.



Saatte 100 kilometre hızla giden, lastik havası standartlardan daha yüksek ya da düşük araç, normale göre çok daha uzun mesafede durabildi.



"YAZIN MESAFE DAHA DA UZAR"



Otomobil yazarı Turgut Yüksekdağ "Yazın bu fren mesafesi daha da uzayacaktır. Çünkü asfalt daha da yumuşayacaktır, kullandığınız lastiğin kalitesi, diş derinliği çok önemli. Yolda toz, toprak çok önemli. Dolayısıyla bizim pistte elde ettiğimiz fren mesafelerinden uzayan fren mesafeleriyle karşılaşabilirsiniz." dedi.



Özellikle uzun yola çıkarken bazı sürücülerin yükleri ağır olacaksa otomobil, lastik basıncını yükselttiğine dikkat çekti. Bolkan "Daha önemlisi lastik hava basıncı dediğimiz şey aslında sıcaklıkla ilgili. Lastik ısındıkça içindeki hava da ısınıyor, ısınan havanın basıncı artıyor." diye konuştu.



15 GÜNDE BİR KONTROL EDİLMELİ



Uzmanlar, sürücülerin her 15 günde bir lastik basınç ayarını kontrol etmelerini tavsiye ediyor. Lastiklerin olması gereken basınç değerleriyse otomobillerin kapı ya da yakıt kapağı içindeki etiketlerde yazıyor.

