Her 4 otomobilin 1'i hurda: Türkiye'de ortalama araç yaşı 14,1

Artan fiyatlar ve yüksek vergiler nedeniyle otomobilde elde tutma süresi uzadı. Hurda araçlar çoğaldı.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği, Türkiye'deki araç pazarıyla ilgili araştırma yaptı.

Çalışmanın sonuçları, Türkiye'deki araç parkının yaşlandığını ortaya koydu.



Tüketiciler, eskiye oranla araçlarını daha uzun süre elde tutuyor. Bu da yollarda güvenlik sistemi olmayan pek çok aracın bulunduğunu gösteriyor.



Türkiye'deki araçların yüzde 24'ü 21 yaş ve üzerinde.

