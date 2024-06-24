Her 4 otomobilin 1'i hurda: Türkiye'de ortalama araç yaşı 14,1

Türkiye'nin araç parkı gittikçe yaşlanıyor. Otomobiller eskise de kullanılmaya devam ediyor. Trafikteki her dört araçtan biri 21 yaş ve üzerinde. İşte ayrıntılar...

Her 4 otomobilin 1'i hurda: Türkiye'de ortalama araç yaşı 14,1
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Artan fiyatlar ve yüksek vergiler nedeniyle otomobilde elde tutma süresi uzadı. Hurda araçlar çoğaldı.

Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği, Türkiye'deki araç pazarıyla ilgili araştırma yaptı.

Çalışmanın sonuçları, Türkiye'deki araç parkının yaşlandığını ortaya koydu.

Tüketiciler, eskiye oranla araçlarını daha uzun süre elde tutuyor. Bu da yollarda güvenlik sistemi olmayan pek çok aracın bulunduğunu gösteriyor.

Türkiye'deki araçların yüzde 24'ü 21 yaş ve üzerinde.

Her 4 otomobilin 1'i hurda: Türkiye'de ortalama araç yaşı 14,1 - 1

Araçların, yüzde 22'si 0-5 yaş aralığında ve yüzde 22'si 6-10 yaş arasında.

Araç parkının, yüzde 19'u 11-15 yüzde 13'ü 16-20 yaş arası araçlardan oluşuyor.

2020 yılında binek araçların ortalama yaşı 13,2, hafif ticari araçların 12,3'tü.

2023 yılında binek araçların ortalama yaşı 14,1'e, hafif ticari araçların ortalama yaşı 13,6'ya çıktı.

Özellikle hafif ticari araçlardaki yaş artışı dikkat çekti.

EN ÇOK ARAÇ MARMARA'DA

Araç parkının yüzde 31,7'si Marmara Bölgesi'nde yer alıyor.

Onu yüzde 18,4 ile İç Anadolu, yüzde 17,1 ile Ege takip ediyor.

Akdeniz'in oranı yüzde 15,7, Karadeniz'in yüzde 8,8, Güneydoğu Anadolu'nun yüzde 5,2 ve Doğu Anadolu'nun yüzde 3,1 düzeyinde.

Türkiye'de bir araç yıllık ortalama 18 bin 655 kilometre katediyor.

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