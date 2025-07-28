Herkes merak ediyor... Togg'un yeni fiyatı ne olacak? T10F ne zaman satışa sunulacak?

Türkiye'nin elektrikli otomobil alanında yaptığı büyük atakların başında Togg geliyor. Doğuştan elektrikli olan Togg T10X büyük satış rakamları yakaladı ve halk tarafından da çok sevildi.



Türk aile yapısına uygun olarak geniş şekilde tasarlanan ve görkemli boyutlarda bulunan Togg T10X'e Özel Tüketim Vergisi nedeniyle zam gelmesi bekleniyor.



Togg T10X'in ÖTV'si yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseldi.



TOGG FİYATLARI NE OLACAK?



Herhangi bir zam yapılmadan eski fiyatın üzerinden sadece yeni ÖTV hesaplanırsa Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin liradan 1 milyon 636 bin 363 liraya, Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin liradan 1 milyon 909 bin 89 liraya, Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 830 bin liradan 2 milyon 79 bin 543 liraya çıkacak.



TOGG T10F NE ZAMAN YOLLARA ÇIKACAK?



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg T10F'in Haziran ya da Temmuz ayında satışa çıkacağını ve ilave yeniliklerinin olacağını belirtmişti. Herkes Togg T10F'i yollarda görmek isterken Temmuz ayının da bitmesine sayılı günler kala Togg'dan sürpriz beklemeye başladı. Togg'un resmi olarak yeni fiyatlarını açıklamamasının ana nedeninin, T10F'in satış listelerine dahil edilmesi beklentisini ortaya çıkarıyor.



TOGG T10X 4MORE DA MI SATIŞA HAZIRLANIYOR?

Togg T10X'in 4x4 modeli olan T10X 4More geçtiğimiz günlerde Togg'un otoparkında görüntülenmişti.



Güç anlamında büyük özelliklere sahip olarak ve birçok otomobilden daha güçlü olacak olan T10X 4More'un 435 beygir güçte olması bekleniyor.



700Nm torku olacağı iddia edilen T10X 4More'un çift motorlu olarak üretilecek.



TASARIMINDA DEĞİŞİKLİK YOK



Togg T10X 4More'un tasarımı diğer T10X'lerle aynı. İç mekanda sürekli 4 çeker ya da 2 çekere düşürmek için kullanılacak tuş takımı ilave edilebilir ya da son teknoloji ekranlar üzerinden dokunmatik menüden ayar yapılabilir.



Dış görünüşte sadece bagaj kapağının sağ alt tarafına 4More yazısı eklenmiş durumda.



Togg T10X 4More'un yüksek ÖTV diliminde bulunması bekleniyor.