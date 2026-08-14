Herkes onları fakir biliyor... Türkiye'yi 5'e katladılar

Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği'nin (SIAM) verilerine göre, Hindistan'da binek araç satışları Temmuz 2026'da bir önceki aya göre yüzde 18,2'lik artıştan keskin bir ivme kazanarak 395 bin 199 adede ulaştı ve yıllık bazda yüzde 31,2'lik bir artış gösterdi.

Bu güçlü performans, düşük Mal ve Hizmet Vergisi oranları ve yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle desteklenen iç talebe bağlandı. SIAM Genel Direktörü Rajesh Menon, "Hindistan otomotiv sektörü, binek araçlarda güçlü çift haneli büyüme ile şimdiye kadarki en güçlü Temmuz satışlarını gerçekleştirdi. Birkaç aydır sürdürülen bu olumlu ivme, sektörün güçlü tüketici güveni beklentileriyle bayram sezonuna girmesiyle birlikte devam etti." dedi.



TÜRKİYE'DE SATIŞLAR DURAĞAN

Türkiye 'de otomobil satışları sıfır ve ikinci elde durağan seyrediyor. Temmuz ayında Türkiye'de sıfır olarak 80 bin 786 adet araç satışı gerçekleşti.