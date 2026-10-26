Hırsızlık önlemi: Ford otomobilleri tehlike anında kendi kendine park yeri değiştirecek

Arabanızı park ettiğiniz yerde bulamamak genelde kötü bir deneyim olarak kabul ediliyor. Ancak Ford 'un üzerinde çalıştığı yeni bir teknoloji , bu durumu tamamen olumlu bir gelişmeye dönüştürmeyi amaçlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) sunulan yeni bir patent başvurusu, araçların tehlike anında kendi kendine yer değiştirmesini veya hırsızlığı zorlaştıracak şekilde park manevraları yapmasını sağlıyor.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA KENDİ KENDİNE YER DEĞİŞTİREN ARAÇLAR

Patente göre araç, çevresinde şüpheli bir hareketlilik sezdiğinde daha güvenli gördüğü bir noktaya kendi kendine geçiş yapabiliyor. Örneğin, camlardan içeri sürekli bakan bir kişi veya etrafta defalarca tur atan başka bir araç tespit edildiğinde sistem otomatik olarak devreye giriyor.

Otomobil , daha önce kalabalık olan ancak sonradan tamamen boşalan bir otoparkta tek başına kaldığını fark ettiğinde de yerini değiştirmeye karar verebiliyor. Daha basit bir kullanım senaryosunda ise sistem, sürücüye en güvenli park yerini ve konumunu önererek hırsızlık ihtimalini en aza indirmeyi planlıyor.

JANT HIRSIZLIĞINA VE PARÇA ÇALINMASINA KARŞI FİZİKSEL ÖNLEMLER

Tehlikeli alandan uzaklaşmanın yanı sıra, patent dosyasında aracın donanımlarını korumak için fiziksel engeller yaratma yöntemleri de yer alıyor. Özellikle yeni araçlarda sıkça karşılaşılan jant hırsızlığını önlemek için sistem, aracı iki duvar arasına veya diğer araçlara çok yakın bir şekilde park edebiliyor. Kriko kullanımını imkânsız hâle getirmek için eğimli, yumuşak veya engebeli zeminler tercih edilebiliyor. Havalı süspansiyona sahip modellerde ise otomobil kendini en alt seviyeye indirerek, katalitik konvertör gibi değerli alt takım parçalarının çalınmasını engelliyor.

BAGAJI VE FARLARI KORUYAN AKILLI PARK MANEVRALARI

Sistem ayrıca aracın içindeki eşyaları korumak için giriş noktalarını fiziki olarak kapatabiliyor. Sürücü araçtan ayrıldıktan sonra otomobil, bagaj kapağının açılmasını imkânsız kılacak şekilde kendini bir duvara sıfırlayabiliyor.

Patent açıklamaları, bu yöntemin pahalı far ve stop lambalarının sökülmesini engellemek için de kullanılabileceğini belirtiyor. Sürücüler, araçtan uzaklaşmadan önce jantları mı yoksa bagajdaki eşyaları mı güvenceye almak istediklerini sistem ekranı üzerinden seçebiliyor.

BU TEKNOLOJİ TÜRKİYE ŞARTLARINDA İŞE YARAR MI?

Tüm bu yenilikçi fikirler kulağa etkileyici gelse de bu teknolojinin Türkiye yollarındaki karşılığı merak uyandırıyor. Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye genelinde araç hırsızlığının toplumdaki yaygınlık oranı yüzde 0,2 ile suç türleri arasında son sıralarda yer alıyor. Meydana gelen vakaların yüzde 81,3'ü gibi büyük bir çoğunluğu anında resmi mercilere bildiriliyor. Karşılaştırmak gerekirse, motosiklet hırsızlıklarında resmi mercilere bildirim oranı yüzde 68,4 seviyesinde kalıyor.

Veriler, otomobil hırsızlığının ülkemizde çok yaygın bir durum olmadığını gösterse de Ford'un bu yeni patenti, yaşanabilecek az sayıdaki mağduriyetin bile önüne geçme potansiyeli taşıyor.

Şimdilik sadece bir patent başvurusundan ibaret olan bu konseptlerin seri üretim araçlara ne zaman entegre edileceği bilinmiyor. Markaların her patentini hayata geçirmediği göz önüne alındığında, bu özelliklerin yollara çıkması biraz zaman alabilir. Yine de gelecekte otoparkta kendi kendine yer değiştiren bir otomobil görürseniz, kendi aracınızı park etmek için başka bir alan aramanız iyi bir fikir olabilir.