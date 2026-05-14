Honda 77 yıl sonra şok yaşamıştı. Kötü günler geride kalıyor

Honda Motor, elektrikli araçlara yönelik zamansız bir yatırımın değer düşüşüne ve rekor bir zarara yol açmasına rağmen, mevcut mali yılda faaliyet karında bir toparlanma öngördü.

Otomobil ve motosiklet üreticisi, Mart 2027'de sona erecek dönem için 500 milyar yen (3,2 milyar dolar) kar öngörüyor; bu, 212,4 milyar yen olan genel tahminin üzerinde. Şirket , bir önceki yıl 414,3 milyar yenlik bir açık vermişti; bu, 1948'de kurulduğundan beri ilk yıllık zararıydı.

Japon otomobil üreticisi, küresel otomobil endüstrisinin elektrifikasyon ve otomasyona doğru kaymasıyla birlikte yoğun rekabete ayak uydurmakta zorlanıyor. Honda, ABD'de benzinli-elektrikli hibritlere yönelik yenilenen talebi karşılayacak yeterli modele sahip değilken, Çin'de ise elektrikli araç üreten yerel markalar, dünyanın en büyük otomobil pazarının neredeyse tamamını ele geçirmiş durumda.

SORUMLULUK CEO'NUN SIRTINDA

Şimdi asıl sorumluluk, CEO Toshihiro Mibe'ye düşüyor; Honda'nın otomobil iş kolunun daha karlı motosiklet birimi için çok büyük bir yük haline gelmeden önce, daha fazla kaybı durdurmak ve istikrara kavuşturmak.

CLSA Securities Japan'da kıdemli analist olan Christopher Richter, "Oradaki yönetim grubu, otomotiv işindeki sorunları halının altına süpürmelerine olanak tanıyan son derece karlı motosiklet işi sayesinde çok uzun süredir korunuyor. Motosiklet işi, Honda'nın otomotiv işine ciddi bir şekilde bakmasını engelleyen bir dayanak haline geldi." dedi.

DÜNYADAKİ MOTORLARIN 3'TE 1'İ HONDA

Dünya genelinde satılan motosikletlerin neredeyse üçte biri Honda logosunu taşıyor. Satışların beşte birinden daha azını oluşturmasına rağmen, bu birim şirketin faaliyet karının büyük bir bölümünü sağlıyor.

Ortadoğu'daki savaş, ABD gümrük vergileri ve Çin'den gelen yarı iletken kıtlığı gibi bir dizi jeopolitik zorluk, küresel otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara ve yazılım odaklı geliştirmeye geçiş sürecinde karşılaştıkları zorlukları daha da artırdı.

Honda, Şubat ayı başlarında elektrikli araç talebindeki maliyetli yavaşlama konusunda ilk kez alarm vermişti. Kısa süre sonra da, ilk araçların üretim hatlarından çıkmasına sadece birkaç ay kala, Sony Group Corp. ile elektrikli araç geliştirme planlarını iptal etmesine yol açan büyük bir değer düşüklüğü uyarısında bulundu.

Honda, Mart ayında yaptığı açıklamada, özellikle Kuzey Amerika'da üretimi artırmak amacıyla kaynakları yeniden tahsis ederek ve ürünleri sadeleştirerek hibrit araç serisini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtmişti. Ayrıca, hem otomobil hem de motosiklet pazarında büyüme potansiyeli taşıyan Hindistan'daki işini de geliştirmeyi amaçlıyor.