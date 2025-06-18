Honda araçlarını geri çağırıyor

Honda Motor, ABD'de 259 bin 33 aracı, konumundan çıkabilen ve frenlemeyi engelleyebilen, kaza veya yaralanma riskini artıran arızalı bir fren pedalı nedeniyle geri çağırıyor.



ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi duyuruyu bugün yayımladı.



NHTSA geri çağırmadan 2021-2025 Acura TLX, 2023-2025 Acura MDX ve 2023-2025 Honda Pilot araçların etkileneceğini açıkladı.