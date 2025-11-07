Honda Civic'lerde büyük geri çağırma: Jant kopabilir
07.11.2025 12:51
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Honda ABD'de 406 bin 290 aracını geri çağıracak. Firma, belirli modellerde jant sorunu yaşandığını belirledi.
American Honda Motor, ABD'de 406 bin 290 aracını bir tekerlek sorunu nedeniyle geri çağıracak.
ABD Ulusal Karayolları Trafik Güvenlik İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre, otomobil üreticisi, 2016-2021 Civic modellerine aksesuar olarak satılan belirli 18 inç alüminyum alaşımlı jantları, "üretim hatası nedeniyle jantların araçtan ayrılabileceği" gerekçesiyle geri çağıracak.