Honda, prototipte kullanılan Yan Ayna Kamera Sistemi’nin seri üretim aşamasında Honda e’de standart olarak yer alacağını açıkladı.

Geleneksel yan aynanın yerini alan küçük kameralar, görüntüleri araç içine yerleştirilen iki adet 6 inçlik ekrana aktarıyor. Söz konusu ekranlar ön konsolun her iki ucuna ergonomik açıdan sürücünün rahatlıkla görebileceği bir noktada sürücüye doğal bir görünüm sunacak şekilde konumlandırılıyor.

Sadece görünümü iyileştirmekle kalmayan kameralar, aynı zamanda aerodinamik sürtünmeyi geleneksel kapı aynalarına kıyasla yaklaşık yüzde 90 azaltıyor. Bu da aracın verimliliği ve menzili noktasında kazanım sunarken, tüm araç için yaklaşık yüzde 3,8'lik bir iyileşme sağlıyor.

Kamera ünitesi gövdesi lens üzerine gelmeyecek şekilde tasarlanırken, su birikimini engellemek için lens yüzeyinde su tutmayan bir kaplama bulunuyor.

Ekran parlaklığı ortam ışığına bağlı olarak otomatik ayarlanıyor. Yan Ayna Kamera Sisteminin olumsuz hava, düşük ışık ve gece koşullarında parlamayan net bir görüntü sunması için kapsamlı test ve geliştirme çalışmaları yapıldı. Böylece sürücüye geleneksel aynalara oranla her ortamda daha ne bir görüntü sunuluyor.

Honda’nın yeni kompakt elektrikli otomobili, markanın 2025 yılına kadar Avrupa'da sattığı tüm otomobillerde elektrikli teknolojiyi kullanma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. 200 km elektrikli menzil sunan araç ‘hızlı şarj’ özelliği ile sadece 30 dakikada yüzde 80 şarj kapasitesine ulaşıyor.

Honda e’nin seri üretim hali bu yılın sonlarına doğru tanıtılacak. Şu an için ise ön siparişler başlamış durumda.