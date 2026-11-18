Japon otomotiv devi Honda , en popüler SUV modeli olan CR-V için köklü bir değişikliğe gidiyor. Bugüne kadar hem içten yanmalı hem de elektrik destekli versiyonlarla tüketicilerin karşısına çıkan araç, yedinci nesliyle birlikte sadece hibrit olarak yollara çıkacak. Yıllardır en çok satan SUV unvanını kimseye kaptırmayan bir model için bu hamle oldukça cesur görünse de Honda yönetimi elindeki satış verilerine son derece güveniyor.

NEDEN SADECE HİBRİT? SATIŞ RAKAMLARI YÖN GÖSTERİYOR

Tamamen yenilenen 2028 model Honda CR-V, gelecek yıl yepyeni bir platform ve geliştirilmiş çift motorlu hibrit sistemiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin sadece hibrit üretime geçme kararı tesadüf değil. Mevcut CR-V satışlarının yarısından fazlasını zaten hibrit versiyonlar oluşturuyor. Genel Honda satışlarında ise hibritlerin payı yüzde 30 seviyesine ulaşmış durumda. Özellikle 2020 yılından bu yana CR-V hibrit satışlarının on kat artması, markanın bu teknolojiye neden bu kadar güvendiğini açıkça özetliyor.

DAHA HAFİF GÖVDE, DAHA VERİMLİ MOTOR

Yeni nesil CR-V, kaputunun altında beşinci nesil çift motorlu hibrit sistemi barındıracak. Yine Atkinson döngülü dört silindirli bir motordan güç alacak olan aracın, dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonlarında artık mekanik bir bağlantı yerine arka tekerleklere güç veren bağımsız bir elektrik motoru bulunacak.

Motor hacmi ve kesin güç verileri henüz açıklanmasa da mevcut modelin 204 beygir güç ve 335 Nm tork değerlerinin üzerine çıkılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Honda mühendisleri, yeni sistemle birlikte hem performansın artacağını hem de yakıt tüketiminde yüzde 10'un üzerinde bir iyileşme sağlanacağını iddia ediyor.

Bunun yanı sıra aracın altyapısı da tamamen yenileniyor. Şirket, yüksek dayanımlı gövde parçaları kullanırken aynı zamanda araç ağırlığını düşüren yeni üretim teknikleri geliştirdiğini belirtiyor. Daha hafif ve sert bir şasi, hem yakıt verimliliğini artıracak hem de sürüş keyfini bir üst noktaya taşıyacak.

YENİ TASARIM VE TÜRKİYE PAZARINDAKİ FİYAT DURUMU

Yeni neslin tasarımı sır gibi saklansa da Honda'nın paylaştığı ipucu görselindeki yeni fontlu CR-V logosu ve yepyeni bir metalik mavi renk, mevcut muhafazakâr tasarımın yerini çok daha keskin ve iddialı çizgilere bırakacağının sinyallerini veriyor.

Peki, bu köklü değişim Türkiye pazarını nasıl etkileyecek? Şu anda Türkiye'de satılan 2.0L hibrit motorlu 2026 model CR-V e:HEV, 6 milyon 345 bin TL gibi oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip.

İlginçtir ki aynı hibrit motora sahip, markanın sportif modeli Prelude bile 5 milyon 770 bin TL'den alıcı buluyor. CR-V'nin küçük kardeşi HR-V ise 1.5L hibrit motoruyla şu an 2 milyon 600 bin TL'den kampanyalı olarak satılıyor. Yeni nesil CR-V'nin sadece hibrit olarak gelmesi, Türkiye'deki mevcut yüksek vergi dilimleriyle birleştiğinde, aracın fiyatını daha da ulaşılmaz seviyelere taşıyabilir. Yenilenen donanımı, artan verimliliği ve gelişmiş teknolojisiyle 2028 model CR-V'nin, önümüzdeki yıl düzenlenecek küresel tanıtımından sonra tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkması bekleniyor.