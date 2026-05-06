Honda planlarından yine vazgeçti

Honda Motor, ABD'deki durgun talep nedeniyle Kuzey Amerika stratejisinin merkezine hibrit araçları koymaya yöneldiği için Kanada 'da elektrikli araç fabrikası kurma planlarını dondurmaya hazırlanıyor.

Nikkei 'nin haberine göre, Japon otomobil üreticisi, geçen yıl Mayıs ayında Ontario'daki tesis ve ona eşlik edecek batarya fabrikasının inşaatını iki yıl ertelemeye karar vermişti. Planlar ilk olarak Nisan 2024'te açıklanmış ve başlangıçta 2028 gibi erken bir tarihte faaliyete geçmesi öngörülmüştü.

Piyasa koşullarının kısa vadede iyileşmesinin olası olmadığını gören Honda, projeyi süresiz olarak askıya almaya karar verdi ve Kanada hükümetiyle görüşmelere başladı. Kuzey Amerika'daki elektrikli araç politikalarının nasıl şekilleneceğine bağlı olarak, projeyi tamamen iptal etmek de seçenekler arasında yer alıyor.

Honda, yıllık 240 bin araç üretim kapasitesine sahip elektrikli araç fabrikası ve batarya fabrikasına toplam 15 milyar Kanada doları (11 milyar ABD doları) yatırım yapmayı planlıyordu. Araziyi satın almış ve Kanada'dan mali destek almaya hazırlanıyordu.

Proje, o zamanki ABD Başkanı Joe Biden döneminde 2022'de kabul edilen Enflasyonu Azaltma Yasası'nda yer alan elektrikli araç alımlarına yönelik ABD vergi indirimlerinden yararlanmayı amaçlıyordu. Ancak bu teşvikler, Başkan Donald Trump döneminde Eylül ayında kaldırıldı ve örneğin amiral gemisi Tesla elektrikli araçlarının fiyatına yaklaşık yüzde 20 oranında zam geldi.