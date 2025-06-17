Honda severlere müjde... Parça bulabileceksiniz

Honda Motor artık üretimde olmayan modeller için orijinal parçalar tedarik etme ve restorasyon çalışmaları yapma planlarını açıklayarak otomobil meraklılarının başını döndürdü. Ve buna gerçek bir ikonla başlıyor: birinci nesil NSX...



Yapılan açıklamaya göre Honda, 2026 ilkbaharından itibaren üretimi durdurulan bazı modeller için parça tedarik etmeye başlayacak. Japonya'da ilk NSX modellerinden başlayarak bir restorasyon hizmeti de sunulacak. Nissan, "Bu hizmeti gelecekte diğer spor modelleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyoruz" dedi.



Japon otomobilleri uzun ömürlülükleri ve dayanıklılıklarıyla bilinir. Ve bunun nedeni sadece uzun ömürlü olmaları değil, birkaç üretici, montaj hattından çıktıktan onlarca yıl sonra bile çalışır durumda kalmalarına yardımcı oluyor.



TOYOTA ÜRETİM YAPIYOR



Toyota Motor eski Toyotaların parçalarını GR Heritage Parts adlı servisi aracılığıyla değiştiriyor ve hatta yeniden üretiyor.



Sipariş üzerine üretilen "miras parçalar", Supra gibi spor otomobillerin yanı sıra Landcruiser gibi ticari araçlar da dahil olmak üzere modeller için su pompalarından buğu çözücü anahtarlarına kadar uzanıyor. Toyota, ilk olarak 1967 yılında piyasaya sürülen 2000GT için bile yedek parça üretmişti.



Nissan Motor da Nismo Heritage Parts adında benzer bir hizmet sunarak sürücülerin favori spor otomobillerinin ömrünü uzatmalarına yardımcı oluyor.