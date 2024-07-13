Honda üretimini yüzde 50'den fazla düşürecek

Honda Motor, Güneydoğu Asya ülkesi Tayland içindeki üretimini yüzde 50'yi aşkın oranda düşüreceğini bildirdi.

Honda üretimini yüzde 50'den fazla düşürecek

Çinli firmalarının Güneydoğu Asya'da oluşturduğu rekabet karşısında Japon üreticilerin pazar payları olumsuz etkileniyor.

Honda Motor açıklamasına göre, Japon firma, 'daki üretim kapasitesini yüzde 50'nin üzerinde düşürmeyi planlıyor.

Tayland'da iki tesisi bulunan firma, "Ayutthaya" fabrikasında araç montajını 2025 yılı sonuna kadar sonlandıracak.

270 BİN ARAÇTAN 120 BİNE DÜŞECEK

Yeni karar doğrultusunda Japon firmanın Tayland içindeki üretim kapasitesi yıllık 270 bin araçtan 120 bine düşecek.

Söz konusu fabrika bir süre yedek parça üretimi yapacak. Firma "Prachinburi" tesisinde ise otomobil montajını sürdürecek.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığına göre, Honda yöneticileri, yakın gelecekte Tayland içi satışlarda bir toparlanma öngörmüyor.

Honda, Tayland'da otomobil üretimine 1992 yılında başlamıştı.
Çinli üreticilerin Tayland'da pazar payını artırmasının, Japon firmaların satış rakamlarına olumsuz yansıdığı bildiriliyor.

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