Honda'da büyük çöküş... Karlılık eridi

Honda Motor 31 Mart 2026'da sona erecek mali yılın ilk çeyreğinde ana hissedarlara atfedilebilir konsolide kârının yıllık yüzde 50.2 düşüşle 196.7 milyar Japon yenine (1.33 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.



Çeyrek dönemde seyreltilmiş hisse başına kazanç, bir önceki yılın aynı çeyreğinde bildirilen 81.81 yenden 46.80 yene düştü.

ABD'nin Japonya'ya uygulayacağı tarifeler nedeniyle Japon otomotiv markalarının zor günler geçireceği konuşuluyor.