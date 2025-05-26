Honda'dan ABD'de hibrit atağı

Honda Motor, Amerika Birleşik Devletleri'nde hibrid araç üretimini arttırmayı planladığını açıkladı. Hibrid modeller bu ülkede popüler hale geliyor.



Honda, ABD'nin orta batı eyaleti Indiana'daki fabrikasında yılda yaklaşık 250.000 otomobil üretiyor. Fabrikada üretilen otomobillerin yüzde 60'ını hibrid otomobiller oluşturuyor.



Honda, hibrid otomobillerin ABD'de daha popüler hale gelmesini bekliyor ve model sayısını artırmak da dahil olmak üzere fabrikadaki üretimi güçlendirmeyi planlıyor.



Otomobil üreticisi ayrıca AB Başkanı Donald Trump yönetiminin gümrük vergisi önlemleri ışığında ABD yapımı araç parçalarının tedarikini genişletmeyi planlıyor.



Honda'nın fabrika müdürü Shimizu Daisuke, şirketin Kuzey Amerika'da talebin daha da artması beklenen hibrit otomobillerin üretimini en üst düzeye çıkarmaya odaklandığını söyledi.



Ayrıca şirketin ABD'nin gümrük vergisi politikalarını izlerken en uygun üretim sistemini kurduğunu söyledi.



Otomobil üreticileri, Trump yönetiminin gümrük vergisi önlemlerine ek olarak elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama nedeniyle üretim sistemlerini ve satış stratejilerini gözden geçiriyor.