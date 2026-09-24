Honda'dan fabrika yatırımı
24.09.2026 07:48
Anadolu Ajansı
Honda, ABD'de fabrika kuracak.
Honda, Ohio'da hibrit araç fabrikası kurmak için 2,5 milyar dolar yatırım planlıyor.
Japon otomotiv üreticisi Honda Motor, ABD 'nin Ohio eyaletinde yeni bir hibrit araç üretim tesisi inşa etmek için hazırlıkların son aşamasında bulunuyor. Nikkei gazetesinin haberine göre, şirket bu yatırım kapsamında 300 milyar ile 400 milyar yen (yaklaşık 1,90 milyar dolar ile 2,53 milyar dolar) harcamayı öngörüyor.
Yeni tesiste üretimin 2030 yılında başlaması bekleniyor.