Honda'dan fabrika yatırımı

Japon otomotiv üreticisi Honda Motor, ABD 'nin Ohio eyaletinde yeni bir hibrit araç üretim tesisi inşa etmek için hazırlıkların son aşamasında bulunuyor. Nikkei gazetesinin haberine göre, şirket bu yatırım kapsamında 300 milyar ile 400 milyar yen (yaklaşık 1,90 milyar dolar ile 2,53 milyar dolar) harcamayı öngörüyor.

Yeni tesiste üretimin 2030 yılında başlaması bekleniyor.