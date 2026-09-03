Honda'nın hibrit model satışları rekora koşuyor

Honda 'nın son satış raporu, hibrit ve sedan modellerinin de katkısıyla Japon otomobil üreticisi için olumlu bir tablo çiziyor. Şirketin hibrit modelleri, yılbaşından bu yana yüzde 9,2 artışla 36 bin 776 adet satılarak Ağustos ayında şimdiye kadarki en iyi satış rakamına ulaştı.

CR-V hibrit modeli, markanın hibrit satışlarını artırdı. Ağustos ayında satışlar yüzde 8,0 artarak 20 bin 437 adede ulaştı ve bu da modelin toplam 37 bin 607 adetlik satışının yarısından fazlasını oluşturdu. Accord hibrit satışları ise yüzde 16,4 ile daha da artarken, yalnızca 8 bin 120 adet sedan satıldı.

Honda Civic hibrit satışları geçen ay yüzde 11,8 oranında düşüş gösterirken, yıl genelinde ise yüzde 3,7 oranında geriledi. Buna rağmen Honda, geçen ay 21 bin 976 adet Civic satarak yüzde 1,8'lik bir artış kaydetti ve Ağustos ayında markanın en çok satan ikinci modeli oldu. Accord ise yüzde 19,1'lik satış artışı ve 18 bin 691 adet satışla Civic'in hemen arkasında yer aldı.

DİĞER HONDA MODELLERİNDE SATIŞLAR NE DURUMDA?

Honda Passport satışları geçen ay yüzde 16,0 arttı. Özellikle sağlam TrailSport donanım paketi alıcılar tarafından beğenildi. HR-V satışları da Ağustos ayında yüzde 4,3 artarken, Odyssey satışları yüzde 3,8 arttı.

Pilot modelinin satışları yüzde 7,5 oranında düşerken, Ridgeline satışları bir yıl öncesine göre neredeyse aynı seviyede kaldı ve yüzde 0,1 oranında azaldı. Honda'nın tamamen elektrikli aracı Prologue'un satışları ise yüzde 80,9 oranında düştü. Otomobil firması, Prologue üretimini 2026 yılından itibaren sonlandıracak.

Japon şirketin lüks otomobil markalarından biri olan Acura, Ağustos ayında yüzde 6,5'lik satış artışıyla oldukça iyi bir performans sergiledi. En büyük artışı ise MDX modeli yaşadı. Bu modelin satışları Ağustos 2025'ten Ağustos 2026'ya kadar yüzde 66,3 oranında yükseldi. Bu senenin başlarından bu yana Acura satışları yüzde 4,4 artarak 93 bin 553 adede ulaştı.

Honda'nın genel satışları da yıl başından beri yüzde 3,4 oranında artış gösterdi. Japon Otomobil üreticisi, yılın ilk sekiz ayında 1 milyonun üzerinde araç satarak bu orana, geçen yıla göre bir ay daha erken ulaştı. Şirket, Ağustos ayında ise 122 bin 174 araç sattı.