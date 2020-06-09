Honda'ya siber saldırı üretimi durdurdu

Honda Motor küresel otomobil ve motorsiklet üretiminin bir kısmının siber saldırı nedeniyle durduğunu açıkladı. Açıklamada, bugün itibarıyla birçok fabrikada üretimin yeniden başladığı, ancak Ohio'daki ana fabrikanın yanısıra Türkiye, Hindistan ve Brezilya'daki fabrikalardaki üretimin durma halinin sürdüğü belirtildi.

Reuters 09.06.2020 - 14:49 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 15:50

Honda'ya siber saldırı üretimi durdurdu

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Honda sözcüsü yaptığı açıklamada, şirket sunucularının fidye yazılımından etkilenmiş olabileceğinin düşünüldüğünü söyledi.

Pazartesi günü gerçekleştirilen şüpheli saldırı nedeniyle kalite kontrol sistemlerinin zarar görmediğinden emin olmak isteyen Honda'nın bazı fabrikalarındaki üretimi durdurması, şirketin küresel üretimini etkiledi.

Şirket sözcüsü, bugün itibarıyla birçok fabrikada üretimin yeniden başladığını; ancak fidye yazılımının üretim sistemlerini kesintiye uğratması nedeniyle Ohio'daki ana fabrikanın yanısıra Türkiye, Hindistan ve Brezilya'daki fabrikalarda üretim duruşunun sürdüğünü söyledi.

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