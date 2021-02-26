Huawei elektrikli otomobil işine giriyor

Her geçen gün büyüyen elektrikli otomobil pazarı farklı sektörlerdeki dev şirketlerin de iştahını kabartıyor. Apple'dan sonra Çinli teknoloji devi Huawei'in de elektrikli bir otomobil üzerinde çalıştığı belirtildi.

ntv.com.tr - Reuters 26.02.2021 - 10:51

Huawei elektrikli otomobil işine giriyor

Reuters’ın haberine göre, teknoloji devi Huawei kendi markası altında elektrikli bir otomobil üretme hazırlığı içinde. 

Habere göre, Çin otomobil üreticisi Changan Automobile ve başka birkaç üreticiyle, elektrikli otomobili için üretim tesislerinin kullanımı amacıyla görüşmeler yürütülüyor.

Bir şirket sözcüsü otomobil planları olduğu haberlerini yalanlasa da büyüyen elektrikli otomobil pazarı teknoloji firmalarının ilgisini artırıyor.

Ayrıca Huawei yıllardır elektrikli otomobiller için çeşitli teknolojiler geliştiriyor.  

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