Hurda araç teşviki fiyatları artırdı | 25 yaş ve üzeri araçlar için hurda teşviki ve ÖTV indirimi çıkacak mı?

Dönem dönem gündeme gelen hurda ve yaşı büyük araçlar teşvik haberleri son dönemde yine gündemde. 25 yaş ve üzeri araçlara sahip vatandaşların, ÖTV'siz sıfır araç alabilmelerine olanak tanıyacak bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.



25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte, aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.



TRAFİKTEKİ ARAÇLARIN YÜZDE 25'İ 21 YAŞINDAN BÜYÜK



Teklifte, ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi gerekçe olarak gösterilirken, "TÜİK verilerine göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 adet olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Yine TÜİK'e göre Türkiye'de trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması ise 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'Iik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır." denildi.



İLAN SAYISI VE FİYATLAR ARTTI



Teklif yasalaşırsa 2000 model ve daha eski araç sahiplerinin sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanacak olması ikinci el de bu araçların fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz aylarda 50 bin TL'ye satılan araçlar 100-150 bin TL'ye kadar çıktı.