Hurda araç yasası için yeni talep

TESK Başkanı Palandöken, hurda araç teşvik yasasının tekrardan gündeme girmesi gerektiğini, bu durumun hem ekonomiye hem de araç piyasasına etki edeceğini belirtti. Palandöken, söz konusu düzenlemenin doğaya ve insanlara da olumsuz etki ettiğini ifade etti.



"TRAFİKTE 32.6 MİLYON ARAÇ VAR"



Hurda araç teşvik yasasının acilen yeniden yürürlüğe girmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, "Hurda araç yasası bir an evvel gündeme gelmeli. Geçmiş yıllarda yapılan hurda araç alımları gibi, bu dönemde de önemli bir ihtiyaç söz konusu. Hem yüksek enflasyonla ilgili, hem de piyasaların canlanması açısından bu düzenleme büyük önem taşıyor. Bu araçların ekonomiye, doğaya ve insanlara verdiği zorluklar göz önüne alındığında, böyle bir düzenlemenin tamamen ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Trafikte toplam 32 milyon 600 bin araç var. Bunların 10 milyona yakını yerli araç ya da ülkemizde üretilmiş araç. Ayrıca 8 milyon araç 20 yaşın üzerinde, yani hurdaya çıkmayı bekliyor. Bu nedenle hurda yasasının mutlaka çıkarılması gerekiyor" diye konuştu.



"HURDA ARAÇLARIN YERİNİ GÜVENLİ VE KONFORLU ARAÇLARA BIRAKMASI ŞART"



Hurda araç teşvik yasası tekrardan yürürlüğe girerse Türkiye'nin ekonomik olarak rahatlayacağını belirten Palandöken, "2018'de uygulanan son hurda teşviki kanunu ile 16 yaş ve üzeri araçlar hurda teşviki kapsamına alınmıştı. Bu kapsamda 16-20 yaş arası 2,6 milyon, 21 yaş üzeri ise yaklaşık 5 milyon olmak üzere toplam 7,7 milyon araç teşvikten yararlanmıştı. Dolayısıyla hem doğayı kirleten hem de aşırı tüketim yapan hurda araçların, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yerini daha güvenli ve konforlu araçlara bırakması şart. Üstelik ülkemize kazandıracağı ekonomik fayda da büyük. Şu anda yılda 20 milyon ton hurda ithal ediyoruz. Bu durum dikkate alındığında, hem ithal ettiğimiz hurdanın azalması hem de ülkemizde hurdalık vaziyette bekleyen araçların ekonomiye kazandırılması daha karlı bir tablo ortaya çıkaracaktır. Yapılması gereken, hurda araçlarının toplanması ve ithalatın azaltılmasıyla ilgili somut adımlar atmaktır. İnsanlar daha az yakıt tüketen, daha yeni ve konforlu araçlara bindiğinde, enflasyonda da belli ölçüde gerileme olacak veya en azından enflasyonu artıran bir unsur olmaktan çıkacaktır" şeklinde konuştu.



Hurda teşvik yasasının hem ekonomiye hem de çevreye önemli katkılar sunacağını belirten Palandöken, sözlerine şöyle devam etti:



"Ayrıca bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, önümüzdeki ay Meclisin açılması sonrasında, trafikteki bu araçların toplanması ve vatandaşların araçlarını yenilemesi sayesinde piyasaların canlanma süreci de hızlanacaktır. Bu süreçte fabrikalar daha fazla üretim yapacak, yerli üretimde ve ithalatta istihdam artacak. Dolayısıyla yeni teknolojik araçların üretimi teşvik edilmiş olacak. Aracını yenilemek isteyenler için cazip kredi alternatifleri de sunulmalı. Faiz oranları düşük tutulmalı ki vatandaşların yeni araç alımları, ekonomiye canlılık kazandırabilsin. Böylelikle piyasaya yeni araçlar ve yeni modeller girecek, yollarımızda daha güvenli, donanımlı ve kazasız bir seyir mümkün olacak. Ayrıca, eski araçların parça maliyetlerinin yüksekliği düşünüldüğünde, yeni araçlarla birlikte önemli bir tasarruf da sağlanmış olacak."