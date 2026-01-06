Hyundai devreye alıyor, insanın yaptığını yapacak

Hyundai Motor'un Boston Dynamics birimi, otomobil üreticisinin 2028'den itibaren Savannah, Georgia'daki fabrikası da dahil olmak üzere üretim tesislerinde çalışmak üzere tasarlanan insansı robotun en son versiyonunu tanıttı.

Bloomberg'in haberine göre, Seul merkezli üretici Hyundai, Las Vegas'taki CES teknoloji konferansında yaptığı açıklamada, en yeni Atlas robotunu başlangıçta, araçlara monte edilen parçaların sıralanması gibi oldukça tekrarlayan görevleri yerine getirmek için kullanmayı planladığını ve 2030 yılına kadar daha karmaşık montaj işlerinde kullanmaya başlayacağını belirtti.

Bu açıklama, Amazon, Tesla ve Çinli otomobil üretim devi BYD gibi insansı robotları fabrika sahalarında kullanmayı planlayan şirketlerin adımlarını takip ediyor.

Hyundai, robotları 2025 yılında yüzlerce işçinin tutuklanmasına yol açan büyük bir göçmenlik baskınına konu olan aynı fabrikada devreye almayı planlıyor.