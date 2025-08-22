Hyundai i30 eylülde Türkiye'ye dönüyor

Hyundai Motor Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, "i30'u yenilenen tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle" Türkiye pazarında yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor.



Prime ve Comfort donanım seçenekleriyle gelecek ay Türkiye'de satışa sunulacak i30, 1,5 litrelik turbo MHEV benzinli motoru ve 7 ileri Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) ile müşterilerle buluşacak.



"Seninle yola çıkmak için hazır" mottosuyla satışa sunulacak modelin detayları ise ilerleyen günlerde paylaşılacak.

