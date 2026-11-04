Hyundai itiraf etti: Otomotiv dünyasının büyük hayali krize dönüştü

Bütün dünya elektrikli otomobil rüzgârına kapılmışken, arka planda sessiz sedasız yürütülen bir başka teknoloji daha var: Hidrojen. Ancak bu alternatif enerji türü, dev markaların milyarlarca dolar harcamasına rağmen bir türlü beklenen patlamayı yapamıyor. Güney Koreli otomotiv devi Hyundai'nin son açıklamaları ise sektörde kapalı kapılar ardında yaşanan bu krizi tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

MÜŞTERİ BULMAK TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRMEKTEN DAHA ZOR

Hyundai cephesi, hidrojenli araçlardan umudunu tamamen kesmiş değil. Ancak ortada devasa bir pürüz bulunuyor. Markanın üst düzey isimlerinden Scott Nargar, son teknolojiye sahip araçlar üretmenin işin sadece bir boyutu olduğunu, asıl problemin bu otomobilleri satın alacak birilerini bulmak olduğunu açıkça itiraf ediyor. Milyonlarca dolarlık Ar-Ge bütçeleriyle harika otomobiller tasarlayabilirsiniz; ancak yakıtını koyacak istasyon bulamayan bir tüketiciye bu aracı satmak neredeyse imkânsız bir hâl alıyor.

ALTYAPI EKSİKLİĞİ VE MALİYETLER BEL BÜKÜYOR

Bataryalı elektrikli araçlar evdeki prizden bile şarj olabilme rahatlığı sunarken, hidrojen teknolojisi devasa tesislere ve özel dolum istasyonlarına ihtiyaç duyuyor. Kurulum maliyetleri dudak uçuklatan bu istasyonların sayısının bir elin parmaklarını geçmemesi, hidrojenli bir otomobil almayı mantık sınırlarının dışına itiyor. Üstelik sadece altyapı değil, yakıt hücresi sistemlerinin üretim maliyetleri de hâlâ tüketicinin kolayca ulaşabileceği seviyelerin çok üzerinde seyrediyor.

JAPON VE ALMAN DEVLERİ DİRENİYOR

Tüm bu karamsar tabloya rağmen Hyundai bu yolda tek başına yürümüyor. Japon otomotiv devi Toyota, Mirai modeliyle yıllardır bu alana yatırım yapmaya devam ediyor. İşin ilginç tarafı, Alman lüks otomobil üreticisi BMW de bu ikiliye katılmış durumda. Hatta BMW ve Toyota, maliyetleri aşağı çekmek ve yeni nesil sistemler geliştirmek için güçlerini birleştirdi. Bu markalar hidrojeni, mevcut bataryalı araçları bitirecek bir rakip olarak değil, sıfır emisyon hedefine giden yolda destekleyici bir alternatif olarak konumlandırıyor.

HAVLU ATANLARIN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Madalyonun diğer yüzünde ise bu maceradan çoktan vazgeçen markalar var. Tüketici talebinin olmaması ve altyapı sorunları, birçok dünya devini milyarlarca dolarlık projeleri çöpe atmaya zorladı. Mercedes, uzun süren araştırmaların ardından binek araçlar için hidrojen defterini tamamen kapattı. Honda, efsanevi Clarity modelinin üretimine son verdi.

Benzer şekilde Volkswagen, Stellantis ve General Motors gibi devasa gruplar da hidrojen projelerini iptal ederek tüm odaklarını ve bütçelerini doğrudan bataryalı elektrikli araçlara kaydırdı. Anlayacağınız, dolum istasyonlarının yetersizliği ve yüksek fiyatlar devam ettiği

sürece, hidrojenli otomobillerin geniş kitlelere ulaşması şimdilik sadece uzak bir hayal gibi görünüyor.