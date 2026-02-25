Hyundai motordan dev yatırım. Yapay zeka şehirleri geliyor

Hyundai Motor Grubu, otonom sürüş ve robotik alanlarında yapay zekâya yönelik genişlemesi kapsamında, Güney Kore'nin batı kıyısında milyarlarca dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor.

ABD ANLAŞMASI YATIRIM GETİRDİ

Kasım ayında Hyundai Motor Grubu, Güney Kore'nin ABD'nin Güney Kore otomobillerine uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 15'e indiren ticaret anlaşmasını sonuçlandırmasının ardından bu durumu fırsat bilerek 2026 ile 2030 yılları arasında Güney Kore'ye toplam 125,2 trilyon won yatırım yapacağını açıkladı.

YAPAY ZEKA ŞEHRİ

Yönetim kurulu Başkanı Euisun Chung kıyı bölgesinde "hidrojen ve yapay zeka şehri" kurma sözü vermişti.

Bu bölge, liberal bir siyasetçi olan ve şirketleri ve devlet kurumlarını Seul dışındaki bölgelere yatırım yapmaya teşvik eden Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung için güçlü bir destek üssü konumunda bulunuyor.

Yeni yatırım planı Hyundai Motor Grubu'nun Nvidia'dan 50 bin adet kadar yapay zeka çipi satın alma anlaşmasının ardından açıklandı.

FABRİKALARDA İNSANSI ROBOTLAR

İnsansı robot şirketi Boston Dynamics'in sahibi olan Hyundai Motor Grubu, Ocak ayında yaptığı açıklamada, 2028 yılına kadar yıllık 30.000 robot üretim kapasitesi oluşturmayı hedeflediğini de belirtmişti .