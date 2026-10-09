Hyundai piyasaya hızlı giriş yaptı. Fiyatı 1 milyon 799 binden başlıyor

Yerli Üretim Hyundai Ioniq 3’ün Türkiye Fiyatları Açıklandı Hyundai Ioniq 3, sonunda beklediğimiz detaylarıyla karşımıza çıktı.

Türkiye otomotiv sanayisi için gerçekten heyecanlı bir dönemden geçiyoruz. Sadece iç pazarımızda kalmayıp Türkiye'den 40'tan fazla ülkeye ihraç edilecek olan bu yeni otomobil , sunduğu fiyat ve performans dengesiyle piyasayı epey karıştıracak gibi duruyor.

B segmenti boyutlarında dolaşmasına rağmen C segmenti ferahlığında bir iç hacim vadeden yerli üretim aracıN donanım paketleri, motor seçenekleri ve hepimizin en çok merak ettiği fiyat etiketleri nihayet gün yüzüne çıktı.

HYUNDAİ IONIQ 3 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

Kocaeli'deki üretim bantlarından inen Hyundai Ioniq 3, ülkemizde dört farklı donanım seviyesiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Select, Trend, Prime ve N-Line EVO isimlerini taşıyan bu paketler, cebinize ve menzil ihtiyacınıza göre şekilleniyor. Yeni modelin lansman için açıklanan fiyat listesi şu şekilde:

• Select (42 kWh / 146 Beygir): 1 milyon 799 bin TL

• Trend (61 kWh / 135 Beygir): 2 milyon 99 bin TL

• Prime (61 kWh / 135 Beygir): 2. milyon 249 bin TL

• N-Line EVO (61 kWh / 135 Beygir): 3 milyon 220 bin TL

Motor Gücü, Batarya Seçenekleri ve Menzil Kapasitesi E-GMP platformu üzerine inşa edilen Hyundai Ioniq 3, güncel 400 voltluk bir elektrik mimarisi kullanıyor. Araçta bütçe ve ihtiyaçlarınıza göre seçebileceğiniz iki farklı batarya ve motor konfigürasyonu mevcut. Tüm versiyonlar gücünü ön aksta yer alan ve 250 Nm tork üreten tek bir elektrik motorundan alıyor. Aracın ulaşabildiği maksimum hız ise menzili korumak ve verimliliği artırmak amacıyla 170 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

Giriş seviyesi olan Select donanımında, 42,2 kWh kapasiteli LFP batarya bulunuyor. Bu versiyon 146 beygir güç üretirken, WLTP normlarına göre 343 kilometre gibi şehir içi kullanıma oldukça yeterli bir menzil sunuyor ve 0'dan 100 km/s hıza 8,7 saniyede ulaşıyor.

Trend, Prime ve ailenin en sportifi N-Line EVO paketlerinde ise 61 kWh kapasiteli daha yoğun NMC batarya kullanılıyor. Bu bataryaya eşlik eden elektrik motoru 135 beygir güç sunuyor. 61 kWh bataryalı modellerin 0-100 km/s hızlanması 9,5 ile 9,6 saniye arasında değişiyor. En yüksek menzil verisini ise 482 kilometre ile Trend donanımında görüyoruz. Prime paketi 476 kilometre, N-Line EVO ise tasarımı gereği aerodinamik farklılıklardan dolayı 435 kilometre menzil sunuyor.

Şarj sürelerine baktığımızda, uygun DC hızlı şarj istasyonlarında yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşmak 42 kWh bataryalı modelde yaklaşık 29 dakika, 61 kWh bataryalı modellerde ise 30 dakika sürüyor. Araçta 11 kW standart AC şarj desteği yer alırken, 22 kW AC şarj seçeneğini opsiyonel olarak satın alabiliyorsunuz.

Hyundai Ioniq 3, markanın "Çeliğin Sanatı" adını verdiği bir tasarım dilini benimsiyor. Çeliğin şekillendirilmesinden ilham alan bu tasarım anlayışı, pürüzsüz yüzeyler ve keskin hatları harmanlayarak araca oldukça fütüristik bir hava katıyor. 0,263 Cd gibi oldukça düşük bir sürtünme katsayısına sahip. İmzası niteliğindeki piksel aydınlatmalar ve Mors alfabesinde "H" harfini temsil eden dört nokta detayı, otomobilin teknolojik kimliğini tamamlayan şık dokunuşlar arasında.

Burada N-Line EVO paketine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Türkiye'deki otomobil tutkunları, zamanında İzmit fabrikasında üretilen ve tüm dünyaya ihraç edilen safkan performans makinesi i20 N modelini çok sevmişti. Sokaklarda görmekten keyif aldığımız hırçın i20 N'in üretim yeri olan Kocaeli tesisleri, şimdi bu sportif ruhu N-Line donanımıyla elektrikli çağa taşıyor. i20 N ile yakalanan gurur verici yerli sportiflik hissini, şimdi elektrikli bir araçta görmek gerçekten harika bir duygu.

Teknolojik İç Mekân ve Akıllı Bagaj Çözümleri Aracın iç mekânına geçtiğimizde "eller direksiyonda, gözler yolda" felsefesinin ne kadar iyi uygulandığını görülebiliyor. Direksiyon üzerine entegre edilen ince dijital gösterge paneli, sürücünün yola olan odaklanmasını artırmayı amaçlıyor. Üstelik Hyundai Ioniq 3, Avrupa pazarında Android Automotive OS tabanlı yeni Pleos Connect bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk model olma unvanını taşıyor. Donanım seviyesine bağlı olarak 12,9 inç veya 14,6 inç boyutlarında devasa bir multimedya ekranı kabini süslüyor.

Trend paketinden itibaren bu sisteme 10 inçlik bağımsız bir dijital gösterge ekranı da ekleniyor. Hyundai'nin iklimlendirme ve medya kontrollerinde çok aradığımız fiziksel tuşları koruması ise sürüş esnasında kullanım kolaylığını artırıyor. Bagaj tarafında ise 322 litrelik ana alana ek olarak zemin altında "Megabox" adı verilen 119 litrelik ek bir bölme bizi karşılıyor.

TOGG İLE REKABET EDEBİLİR Mİ?

Böylece toplam depolama hacmi oldukça tatminkâr denilebilecek 441 litreye ulaşıyor. Türkiye Pazarında Togg T10X ve Kia EV2 ile fiyat rekabeti ne durumda?

Gelelim işin en can alıcı kısmına. Kocaeli'den yollara çıkan Hyundai Ioniq 3, 1.799.000 TL'lik Select başlangıç paketiyle piyasaya gerçekten iddialı bir giriş yaptı.

Karşısında ise iki sıkı rakip var: Yerli gururumuz Togg T10X ve aynı genleri taşıdığı kuzeni Kia EV2. Şu an yollarda sıkça gördüğümüz Togg T10X'in V1 RWD Standart Menzil donanımı, cazip finansman destekleriyle birlikte 1.909.048 TL'lik bir fiyata sahip.

Togg, C-SUV sınıfında yer aldığı için boyut olarak daha iri ve 218 beygirlik motoruyla performansta öne çıkıyor. Fakat standart menzil versiyonunda yaklaşık 314 kilometre yol gidebiliyorsunuz. Hyundai Ioniq 3, 1 milyon 799 bin TL'lik fiyatıyla Togg'dan yaklaşık 110 bin TL daha uygun.

Üstelik 146 beygirlik bu giriş versiyonu, 343 kilometrelik menzil sunarak Togg'u menzil tarafında bir adım geride bırakıyor. Kısacası Togg hacim ve uygun kredi arayanlara göz kırparken, Hyundai daha uygun fiyatlı, verimli ve menzil odaklı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. İşleri asıl kızıştıran hamle ise kardeş marka Kia'dan geldi.

Kia, EV2 modelinin çıkışına özel gerçekten agresif bir indirim yaptı ve "Cool" adlı giriş donanım paketinin fiyatını 1 milyon 769 bin TL'den 1 milyon 699 bin TL'ye indirdi. Bu kampanya sayesinde EV2, Ioniq 3'ten tam 100 bin TL daha ucuz bir konuma yerleşti. Aslında iki araç da altyapı olarak birbirine çok benziyor; batarya, menzil ve sürüş hissi tarafında yakın karakterlere sahipler. Peki, aradaki bu 100 bin TL'lik farkı vermeye değer mi?

Hyundai Ioniq 3, Android tabanlı yepyeni Pleos Connect ekranı, kaputun altındaki pratik "Megabox" depolama alanı ve doğrudan yanı başımızda, İzmit'te üretiliyor olmasının verdiği yedek parça ve servis güveniyle bu fiyat farkını tüketiciye unutturmaya çalışacak. Kompakt elektrikli sınıfında rekabetin bu üçlü arasında geçeceği kesin. Togg'un cüssesi, Kia'nın lansmana özel fiyat kırma hamlesi ve İzmitli Hyundai'nin tam kararında sunduğu donanım-menzil dengesi, elektrikli araç almak isteyenleri tatlı bir kararsızlığa itecek. Bakalım bu kıyasıya rekabette Türk tüketicisi en çok hangisini tercih edecek?