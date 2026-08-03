Hyundai Tucson SUV 2027 modeli, cesur yeniden tasarımıyla dikkat çekti

Yeni Hyundai Tucson modelinin tanıtımına az kaldı ve yol test prototiplerinin ilk sızdırılan fotoğrafları, Hyundai'nin izleyeceği yönü ortaya koymaya başladı.

Motor1.com'un haberine göre, markanın en çok satan modellerinden biri olan SUV 'nin, 2027'deki çıkışı için tamamen yeniden tasarlanacak olması mevcut nesle kıyasla önemli değişiklikler vaat ediyor.

Hyundai'nin en yeni modellerinden ilham alan çok daha köşeli ve sağlam bir tasarımın yanı sıra, yeni Pleos Connect işletim sistemiyle tamamen yeniden tasarlanmış bir iç mekan ve yalnızca tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit versiyonlardan oluşan bir motor yelpazesi sunması bekleniyor.

TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ

Hala yoğun bir şekilde kamuflajlı olsa da, 2027 Hyundai Tucson'un 2020'de piyasaya sürülen modeli tanımlayan şekillerden uzaklaşacağı açıkça görülüyor.

Ön kısım çok daha dik görünüyor, düz bir kaput ve belirgin şekilde daha büyük bir ızgaraya sahip. Burun kısmı da daha yuvarlak görünürken yan profil ise daha temiz, daha gergin yüzeylere sahip ve genel görünüm olarak kendisinden daha büyük olan Santa Fe'yi ve bazı açılardan en yeni Kia modellerini de anımsatıyor.

Arka kısım da tamamen yeniden tasarlanacak. Sızdırılan fotoğraflar, plaka yerinin artık bagaj kapağına entegre edilmediğini, bunun yerine tampona monte edildiğini gösteriyor. Arka lambalar ise ince bir yatay ışık çubuğuyla birbirine bağlanan dikey bir yerleşime sahip olacak. Bu çözüm, SUV'ye daha fazla karakter kazandıracak ve markanın yeni tasarım diliyle uyumlu hale getirecek.

YENİ PLEOS İŞLETİM SİSTEMİ

2027 Hyundai Tucson'un iç mekanında da değişiklikler devam edecek. Önemli işlevler için fiziksel kontrollerden tamamen vazgeçilmeden, iç mekan büyük ölçüde dijitalleştirilecek.

Yeni Tucson'un, Hyundai'nin Android Automotive tabanlı ve markanın yeni nesil yazılım tanımlı araçları için geliştirilen Pleos OS işletim sistemini kullanan ilk modellerden biri olması bekleniyor.

Gösterge panelinin merkezinde, söylentilere göre 12,9 ile 14,6 inç arasında bir boyuta sahip olabilecek veya tek bir kavisli panel içinde ikinci bir 12,3 inç ekranla birlikte kullanılabilecek büyük bir ekran bulunacak.

Bilgi ve eğlence sistemine, yapay zekâ ile desteklenen ve doğal dili anlayabilen Gleo sanal asistanı da eklenecek; bu sayede navigasyon, iklimlendirme ve birçok araç fonksiyonu yönetilebilecek. Hyundai, bu yeniliklerin yanı sıra en sık kullanılan fonksiyonlar için bazı fiziksel düğmeleri korumayı hedefliyor gibi görünürken bu çözüm sürücüler tarafından giderek daha çok takdir ediliyor.

SADECE ELEKTRİKLİ GÜÇ AKTARIMI

Yeni 2027 Hyundai Tucson'un kaputunun altında, tamamen içten yanmalı motorlu versiyonlara veda ederek, bunun yerine tamamen elektrikli bir ürün gamına odaklanması bekleniyor.

Tam hibrit versiyonun, yaklaşık 231 beygir gücünde toplam çıkış için elektrik motoruyla eşleştirilmiş turboşarjlı 1,6 litrelik dört silindirli benzinli motoru kullanmaya devam etmesi bekleniyor.

Şarj edilebilir hibrit modeline gelince, Hyundai'nin mevcut 288 beygir gücüne kıyasla biraz daha yüksek güç artışı ve 100 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sağlayabilecek yeni bir TMED-II hibrit sistemi üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Ancak dizel motorun geri dönüşü pek olası görünmüyor ve büyük olasılıkla ürün gamından tamamen kaldırılacak.