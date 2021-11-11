Hyundai, uçan araç üretecek yeni şirketi Supernal'i duyurdu

Hyundai Motor Grubu (HMG), uçan araçları üretmek için Supernal LLC isimli yeni bir şirket hayata geçirdi.



Seri üretim olarak piyasaya sunacağı eVTOL aracını geliştirmeye ve iyileştirmeye devam eden şirket, ilk ticari uçuşunu 2028'de başlatmayı. Supernal, Hyundai'nin seri üretim uzmanlığından yararlanarak operasyonlarını kesintisiz hale getirecek.



ELEKTRİKLE ÇALIŞACAK, 4-5 YOLCU ALABİLECEK



Aynı anda 4 ya da 5 yolcu alması planlanan hava aracı, ağırlıklı olarak şehir içi ulaşımda kullanılacak. Supernal'in ilk hava aracı elektrikle çalışacak ve ayrıca otonom özellikli olacak.



Elektrikli hava aracı, öncelikli olarak ABD'deki kamu ve özel kuruluşlarla beraber akademik alanlarda iş birliği yapılarak kullanılacak.



Uluslararası düzeyde altyapı ve ulaşım ağını genişletmesi beklenen Supernal, İngiltere ve Kanada'da da aktivitelerine ağırlık vererek hava sahası yönetim konusunda uzmanlaşacak.