Hyundai'de grev alarmı... Üretim durabilir

Hyundai'nin yıldızı ABD'de parlarken Güney Kore'de işler yolunda gitmiyor. Güney Kore fabrikasındaki sendika, istediklerini alamadıkları için grev tehdidini öne sürdü.



Reuters'a göre grevler, Asan, Jeonju ve Ulsan'dakiler de dahil olmak üzere ülke genelindeki çeşitli tesisleri etkileyecek. Bu durum, Hyundai Kona, Tucson, Santa Fe, Palisade, Sonata ve Grandeur gibi çeşitli modellerin etkilenebileceği anlamına geliyor. Grevler ayrıca Genesis G70, G80, G90, GV60, GV70 ve GV80'i de etkileyebilir.



GREVLER 2 SAAT SÜRECEK



Yapılacak grevlerin Çarşamba ve Perşembe günleri sadece iki saat sürmesi bekleniyor. Cuma gününe kadar anlaşma çıkmazsa grev 4 saate çıkacak.



TALEPLERİN YERİNE GELMESİ İSTENİYOR



Sendika üyelerinin, dört buçuk günlük çalışma haftasına geçiş ve emeklilik yaşının 60'tan 64'e çıkarılması da dahil olmak üzere bir dizi değişiklik talep ettiği bildiriliyor. Dow Jones Newswire ayrıca, çalışanların aylık 102 dolar maaş artışı ve geçen yılın net kârının YÜZDE 30'una denk gelecek bir performans primi talep ettiğini bildirdi.



Haber ajansı, ücret artışı ve ikramiye verilmesi teklifine rağmen işçilerin yüzde 86'sının greve evet oyu verdiğini de ekledi. Ancak, bu tekliflerin sendikaların taleplerini karşılamadığı anlaşılıyor.



Grevlerin devam edip etmeyeceği henüz belli değil, ancak Reuters, sendikanın neredeyse on yıldır ücretler nedeniyle tam zamanlı greve gitmediğini belirtti. Bu durum, risklerin göründüğü kadar yüksek olmayabileceğini gösteriyor, ancak bunu ancak zaman gösterecek.