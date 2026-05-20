Hyundai'den geri çağırma
20.05.2026 15:24
Son Güncelleme: 20.05.2026 15:45
Hyundai Motor, ABD'de 2024-2026 model yıllarına ait belirli Elantra hibrit araçlarını geri çağırıyor.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri çağırmanın nedenini güç kontrol ünitesi tertibatının aşırı ısınma riski olarak açıkladı.
Geri çağırma kapsamında ABD'de satışa sunulmak üzere Güney Kore'de üretilen 54 bin 337 araç yer alıyor.