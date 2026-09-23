Hyundai'den geri çağırma: Elektrikli koltuklar çocukları sıkıştırabilir

Ioniq 9’un ikinci sıra koltukları, yolcuların üçüncü sıraya daha kolay ulaşabilmesi veya bagaj alanının genişletilmesi için elektrikli olarak hareket ettirilebiliyor.

Normal şartlarda koltuk bir kişiyle veya nesneyle karşılaştığında hareketin durması ya da ters yönde çalışması gerekiyor. Ancak geri çağırmaya konu olan araçlarda kontrol yazılımı teması gerektiği gibi algılamayabiliyor. Hyundai’nin yaptığı ölçümlerde bazı koltukların şirket tarafından belirlenen kuvvet sınırlarının üzerine çıktığı tespit edildi.

Özellikle hareket eden koltuğun yakınında bulunan çocukların koltuk ile araç içindeki sabit yüzeyler arasında sıkışma riski bulunuyor.



BEŞ ŞİKAYET, İKİ YARALANMA BİLDİRİLDİ

Hyundai, Ioniq 9’un koltuklarıyla ilgili beş tüketici şikayeti aldığını açıkladı. Bu başvurulardan ikisinde hafif yaralanma yaşandığı iddia edildi.



BENZER ARIZADA İKİ YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ

Bununla birlikte geri çağırmanın arkasındaki risk, 2026 model Hyundai Palisade’de yaşanan benzer bir olay nedeniyle daha ciddi biçimde ele alınıyor.

Mart 2026’da ABD’nin Ohio eyaletinde iki yaşındaki bir çocuk, Palisade’in elektrikli arka koltuk mekanizmasıyla bağlantılı olayda hayatını kaybetmişti. Hyundai daha sonra ABD ve Kanada’da yaklaşık 68 bin 500 Palisade için geri çağırma başlatmıştı.