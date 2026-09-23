Hyundai'den geri çağırma: Elektrikli koltuklar çocukları sıkıştırabilir
23.09.2026 05:43
Hyunida Ioniq 9
Hyundai, ikinci sıra elektrikli koltukların bir kişiyle temas ettiğinde durmayabileceğini belirleyerek 5 binden fazla Ioniq 9 için geri çağırma başlattı.
Hyundai’nin üç sıra koltuklu elektrikli büyük SUV modeli Ioniq 9, elektrikli katlanabilir koltuk sistemindeki güvenlik sorunu nedeniyle geri çağrılıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresine (NHTSA) sunulan belgelere göre ikinci sıradaki elektrikli koltuklar, katlanma sırasında bir kişi veya nesneyle temas ettiğinde hareketini durdurmayabiliyor.
Geri çağırma ABD’de satılan 2026 model yılına ait Ioniq 9 Limited, Calligraphy ve Calligraphy Design versiyonlarını kapsıyor. Toplam 5.360 aracın etkilendiği kampanya, NHTSA kayıtlarında 26V588000, Hyundai kayıtlarında ise 307 numarasıyla yer alıyor.
Elektrikli koltuklardaki sorun giderilene kadar çocukların oturtulmaması istendi.
Ioniq 9’un ikinci sıra koltukları, yolcuların üçüncü sıraya daha kolay ulaşabilmesi veya bagaj alanının genişletilmesi için elektrikli olarak hareket ettirilebiliyor.
Normal şartlarda koltuk bir kişiyle veya nesneyle karşılaştığında hareketin durması ya da ters yönde çalışması gerekiyor. Ancak geri çağırmaya konu olan araçlarda kontrol yazılımı teması gerektiği gibi algılamayabiliyor. Hyundai’nin yaptığı ölçümlerde bazı koltukların şirket tarafından belirlenen kuvvet sınırlarının üzerine çıktığı tespit edildi.
Özellikle hareket eden koltuğun yakınında bulunan çocukların koltuk ile araç içindeki sabit yüzeyler arasında sıkışma riski bulunuyor.
BEŞ ŞİKAYET, İKİ YARALANMA BİLDİRİLDİ
Hyundai, Ioniq 9’un koltuklarıyla ilgili beş tüketici şikayeti aldığını açıkladı. Bu başvurulardan ikisinde hafif yaralanma yaşandığı iddia edildi.
BENZER ARIZADA İKİ YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ
Bununla birlikte geri çağırmanın arkasındaki risk, 2026 model Hyundai Palisade’de yaşanan benzer bir olay nedeniyle daha ciddi biçimde ele alınıyor.
Mart 2026’da ABD’nin Ohio eyaletinde iki yaşındaki bir çocuk, Palisade’in elektrikli arka koltuk mekanizmasıyla bağlantılı olayda hayatını kaybetmişti. Hyundai daha sonra ABD ve Kanada’da yaklaşık 68 bin 500 Palisade için geri çağırma başlatmıştı.
Hyunadai Ioniq 9 modeli üç sıra koltuk düzeniyle geliyor.
HYUNDAİ'DEN “ÇOCUKLARI ATURTMAYIN” UYARISI
Sorunun giderilmesi için koltukların veya elektrik motorlarının değiştirilmesi planlanmıyor. OTA güncellemelerini kabul eden bazı Ioniq 9 sahipleri işlemi servise gitmeden, uzaktan yazılım güncellemesi yoluyla alabilecek. Diğer araçların Hyundai servisine götürülmesi gerekecek.
Yazılım güncellemesi yapılıncaya kadar araç sahiplerinden ikinci sıra elektrikli koltukları kullanırken dikkatli olmaları isteniyor.
Hyundai, otomatik katlama işlevi çalıştırılmadan önce koltuğun üzerinde veya hareket alanında herhangi bir kişinin bulunmadığından emin olunmasını tavsiye ediyor. Çocukların katlama işlemi sırasında arka koltuklardan ve koltuğun hareket ettiği bölgeden uzak tutulması gerekiyor.