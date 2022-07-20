Hyundai'den uçan araç konsepti

Amerikan Supernal ve Hyundai Motor tarafından ortaklaşa olarak geliştirilen eVTOL adlı konsept araç, 2028 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da ticari kullanım için satışa sunulacak.



Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı’nda tanıtılan eVTOL adlı konsept aracı, Hyundai sertifikalandırmaya çalışıyor.

Supernal ve Hyundai, önümüzdeki yıllarda elektrikli hava araçlarının kapasitesini ve boyutlarını geliştirerek her bütçeye uygun bir fiyat politikasını hedefliyor.

ROLLS-ROYCE VE HYUNDAİ İŞBİRLİĞİ

Hyundai, tamamen elektrikli tahrik ve hidrojen yakıt hücresi teknolojisini geliştirmek için Rolls-Royce’la da bir işbirliğine gidiyor.

Her iki şirket, Kentsel Hava Hareketliliği (UAM) ve Bölgesel Hava Hareketliliği (RAM) pazarlarına tamamen elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli çözümler getirecek.

Rolls-Royce geçtiğimiz yıl net sıfır karbon emisyonu için yol haritasını açıklamıştı. Şirket ayrıca yeni ürünlerini 2030 yılına kadar, kullanımda bulunan tüm ürünlerini ise 2050 yılına kadar net sıfır karbonla uyumlu hale getireceği taahhüdünde de bulundu.